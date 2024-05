La scuola di moda. Dai banchi ai sogni in passerella. Pbs spicca il volo

La scuola si fa impresa da Pbs, nasce così il nuovo laboratorio di Moda, Atelier fashion Style, in via Arosio 12. Gli edifici affacciati sulla stazione di Monza creano un vero e proprio quartier generale dedicato a moda, trucco e parrucco. Infatti al numero 5 si trova la scuola di Estetica e acconciatura di Pbs, al numero 9 ha trovato posto la Bsi, la scuola di trucco artistico, creata da Pbs ereditando l’esperienza milanese di Diego Dalla Palma, e al numero 12, nell’edificio chiamato familiarmente “la torretta“ ieri è stato inaugurato il nuovo Atelier Moda, dal volto polifunzionale.

Infatti qui ragazzi e ragazze che hanno frequentato i primi 4 anni tradizionali, potranno fare il quinto anno e conseguire la maturità, oppure la qualifica di tecnico superiore della moda. "In collaborazione con Regione Lombardia – spiega la dirigente Anna Del Prete – abbiamo anche la possibiità di attivare la scuola impresa, è proprio il nome esatto, della formazione con tirocinio incluso, nel settore moda, con maestre d’arte e sarte professioniste qualificate. Al mattino i ragazzi faranno ore di scuola tradizionale e al pomeriggio potranno svolgere qui il loro tirocinio professionalizzante, scegliendo di fare la loro esperienza in un contesto già conosciuto, invece di andare in altre sartorie, alternativa sempre aperta".

Per questo la scuola impresa sarà un vero e proprio laboratorio al servizio delle signore della città. Chiunque potrà chiedere una prestazione professionale, per cucine una gonna, rifare un orlo, cambiare una cerniera, ma anche farsi fare un vero modello su misura, dal progetto alla realizzazione finale, curato in tutti i dettagli, come in un vero atelier professionale. "Se l’iniziativa prenderà piede e la città risponderà – auspica Anna Del Prete – noi potremo anche assumere alcuni dei ragazzi che hanno finito il percorso, creando con loro una vera azienda". Come scuola impresa, Pbs potrà accogliere fino a una quarantina di allievi.

L’intenzione della scuola, come spiega la dirigente, è di stimolare i ragazzi e le ragazze ad esprimere la loro creatività attraverso il disegno e la realizzazione di capi unici. Il settore Moda è già ben presente in Pbs Monza, ma anche nella sede di Limbiate. I ragazzi scelgono più volentieri i settori di estetica che a Monza ha 4 prime, poi acconciatura (2 prime classi ogni anno) e una sezione di moda che risulta essere una sorta di “cenerentola“ fra le preferenze dei ragazzi, forse più attratti dai visagisti che si occupano del make up dei programmi televisivi.

"La moda è la nostra storia – ricorda Anna Del Prete – il presente, ma sopratutto il futuro. Le grandi griffe fanno pagare i loro capi migliaia di euro che in pochi si possono permettere. In alternativa si trovano i prodotti in serie, di bassa qualità e mal rifiniti. Il nostro laboratorio offrirà capi ben curati in ogni dettaglio per il pubblico più esigente, consentendo contemporaneamente ai ragazzi di fare esperienza, sotto l’occhio vigile di abili maestre d’arte e sarte con esperienza".

La scuola offrirà anche corsi Gol, secondo il progetto regionale, per la riqualificazione di disoccupati, sia nel settore dell’estetica che della moda e sartoria. Si impara a cucire e fare un orlo e si ottiene un certificato regionale, spendibile per trovare un nuovo lavoro. Si tengono anche corsi privati, per chi ha la passione per ago e filo. Durante la presentazione del nuovo atelier, i ragazzi hanno offerto una sfilata delle loro creazioni; magnifici abiti da sera con strascico e abiti da sposa da mille e una notte, ideati e realizzati nei laboratori della scuola.