La scuola cambia la città Nuove aule e un parco

di Veronica Todaro

Il progetto della nuova scuola elementare di Bovisio finisce sul sito del ministero dell’Istruzione e del merito. Un video che racconta la storia dell’istituto che sarà demolito e ricostruito, realizzando anche un parco pubblico. Tutto grazie alla linea di investimento dedicata dal Pnrr alla realizzazione di 212 nuove scuole sicure, inclusive, innovative e altamente sostenibili, tra cui quella di Bovisio. La primaria Manzoni nascerà a pochi passi dall’attuale elementare e questa costruzione cambierà in maniera sostanziale il volto di questo pezzo di città.

L’istituto farà parte di un sistema pubblico composto dalla nuova costruzione, un parco e un centro polifunzionale. Al termine dei lavori sarà demolito il vecchio edificio che lascerà il posto a un parco cittadino. "Grazie al Pnrr – ha commentato il sindaco Giovanni Sartori – qui cambierà radicalmente il territorio". A spiegare nel dettaglio il piano è l’architetto Andrea Maffei, che tiene le fila del progetto: "Abbiamo scelto di progettare la nuova scuola dove adesso c’è il parcheggio (in largo Dabbeni, ndr) proprio perché il cantiere della nuova scuola non interferisse minimamente con la scuola esistente. Quindi l’idea è di costruire la scuola nuova, collaudarla, renderla completamente agibile, e soltanto successivamente sarà demolita la vecchia scuola che poi diventerà un parco pubblico". Intanto, per quanto riguarda i tempi, entro il 10 luglio è prevista l’approvazione del progetto esecutivo, mentre l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro settembre, l’avvio del cantiere entro marzo 2024.

I lavori dovrebbero concludersi entro due anni, con collaudo delle opere entro il mese di giugno del 2026. La vecchia scuola costruita nel 1954, per 65 anni unico plesso del territorio cittadino, ha fatto la sua parte, ma ora ha bisogno di essere riammodernata sotto tutti i punti di vista.