La scoperta dei “luoghi del cuore”. In mostra i progetti dei ragazzi

I “luoghi del cuore” della città visti attraverso gli occhi degli alunni delle scuole materne, elementari e medie lissonesi. Posti come le antiche cascine, le strade, i vecchi quartieri e l’ex scuola Vittorio Veneto diventata da tempo la nuova biblioteca. Realtà che bambini e ragazzi sono stati chiamati a riscoprire, per metterne in luce la bellezza e la ricchezza di storie e memorie, attraverso una serie di lavori e progetti che ora saranno proposti a tutti i residenti, esposti in due mostre. È quanto realizzato dagli alunni dei 3 istituti comprensivi di Lissone e delle materne paritarie, nell’ambito del percorso collegato al consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. In due distinte sedute, i bambini delle primarie e i ragazzi delle medie hanno portato all’attenzione della città i progetti elaborati coi loro compagni sul tema “I luoghi del cuore di Lissone”: un modo, spiegano dal Comune, per "valorizzare gli spazi più significativi della città dal punto di vista dei giovani, mettendo in luce riflessioni nate all’interno delle classi". I “mini consiglieri”, la sindaca Laura Borella e il presidente del consiglio Roberto Perego hanno quindi votato le diverse proposte: le migliori sono risultate il progetto “Dove batte il cuore: storie di cascine e quartieri”, sulla riscoperta delle cascine della frazione di Santa Margherita e del quartiere Cruseta, elaborato dagli alunni delle elementari Buonarroti e De Amicis, dell’Istituto comprensivo III, e il progetto “Reinterpretare la città: conoscerla per amarla”, un percorso culturale digitale tra le vie di Lissone pensato dai ragazzi della scuola media Farè, dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. Ora questi lavori saranno esposti in una mostra allestita al piano terra del Comuna, da mercoledì 28 fino al 4 giugno.

Intanto già domani, dalle 16 alle 18, in piazza IV Novembre si potranno scoprire i luoghi del cuore dei bimbi di tutte le 8 materne, pubbliche e parrocchiali, con una mostra collettiva fatta di disegni, colori e fantasia.

Fabio Luongo