La scena americana. New Orleans, l’Alabama e la musica “selvaggia”

I meno avvezzi al genere lo ricorderanno per la canzone “A love song for Bobby Long“, brano della colonna sonora del film omonimo con John Travolta e Scarlett Johansson. Per i più appassionati, invece, è uno dei massimi rappresentanti della scena cosiddetta ’Americana’, ossia quel filone musicale statunitense che si muove tra country, folk e rock. Domani sera sarà in Brianza, per un concerto gratuito. Suonerà dalle 21.30 al Club 3 di Notte, in via don Colli a Tregasio di Triuggio, il cantautore americano Grayson Capps (nella foto): l’evento segnerà la conclusione del suo tour italiano. Lo spettacolo di domani, organizzato dall’etichetta discografica brianzola Appaloosa Records, avrà una finalità benefica: a ingresso libero, raccoglierà donazioni per la Lega del Filo d’Oro, punto di riferimento per le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale. Grayson Capps è un esponente di spicco del genere americana, con la sua capacità di scrivere brani folk eleganti di grande qualità narrativa. Nei suoi pezzi canta storie di vita vera e selvaggia, ambientate tra New Orleans e quell’Alabama in cui affondano le sue origini.

Nel concerto intreccerà le canzoni con aneddoti spassosi, racconti al limite dell’assurdo e personaggi estremi e pittoreschi, figli spesso di una realtà disperata. Ad affiancarlo dal vivo ci sarà la chitarra elettrica del musicista romagnolo J. Sintoni, solida formazione blues alle spalle e da anni compagno di avventure di Grayson Capps, fin dal primo tour. Nello spettacolo non mancheranno i pezzi tratti dall’ultimo album “Heartbreak, Misery & Death“. L’artista americano ha all’attivo 8 dischi, più due incisi con il super gruppo Willie Sugarcapps, ed è l’autore di “A love song for Bobby Long“, canzone resa celebre dal film “Una canzone per Bobby Long“, tratto da un romanzo del padre Ronald Everett Capps. I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione al 344-0513632, anche via WhatsApp.