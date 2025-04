La scelta di Lissone. Energia pulita fai-da-te

Il Comune punta sulle energie rinnovabili. Lo fa con l’installazione di pannelli fotovoltaici, innanzitutto sul municipio, e con la creazione di una Comunità energetica rinnovabile, per produrre e consumare energia pulita generata sul territorio.

A sancire la scelta, l’ok dato dal consiglio comunale all’adesione di Lissone alla Fondazione Sinergia, un ente senza scopo di lucro che promuove produzione e condivisione di energia rinnovabile in Lombardia. "Grazie a questa scelta – spiegano dal municipio – Lissone potrà realizzare la propria Comunità energetica rinnovabile, che permette di produrre e consumare energia sfruttando incentivi economici e contribuendo al contrasto della povertà energetica. L’adesione alla Fondazione consentirà inoltre al Comune di partecipare alla manifestazione d’interesse promossa dalla Regione e accedere a un finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici".

Alla Cer potranno unirsi anche i privati cittadini, "beneficiando di incentivi che, per i semplici consumatori, potranno arrivare fino al 10% del valore della bolletta elettrica". A breve il Comune organizzerà un incontro pubblico per raccogliere adesioni. Intanto l’annuncio ufficiale del percorso per attivare una Cer in città è accompagnato da frecciate polemiche verso le opposizioni, ree di non aver avvallato la decisione in consiglio. "Di fronte a questa opportunità stupisce l’atteggiamento della minoranza – accusano dalla Giunta – che ha scelto di non sostenere il provvedimento, astenendosi o votando contro". "Un’opportunità di grande valore sociale, economico e ambientale è stata sacrificata sull’altare della politica di partito – attacca l’Amministrazione –. Forse il tema dell’energia non è così sentito dai consiglieri di minoranza?".

Intanto la Giunta ha dato il via libera anche a una proposta di sponsorizzazione arrivata da una ditta privata con sede in città: la Enve, che si occupa di creazione e gestione di impianti a fonti rinnovabili, realizzerà gratuitamente un impianto fotovoltaico, di circa 20 kilowatt di potenza, sul tetto del palazzo municipale di via Gramsci. In cambio verrà posizionato davanti al Comune un totem con il marchio della società.