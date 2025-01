La salute a Limbiate raddoppia. Ecco un altro Ospedale di Comunità. Ma questa volta sarà pubblico

Confermato un secondo Ospedale di Comunità a Limbiate, diverso da quello appena aperto (foto) e, a differenza di questo, sarà pubblico. La notizia è stata confermata dai dirigenti di Ats Brianza e Asst Brianza durante un confronto con esponenti dei gruppi consigliari d’opposizione di Limbiate, Varedo e Bovisio Masciago. Lo spiega Giancarlo Brunato, capogruppo in consiglio di Limbiate Solidale, che ha preso parte all’incontro dell’altro giorno in sede Ats a Monza alla presenza dei direttori socio-sanitari Antonio Colaianni (Ats) e Antonino Zagari (Asst).

L’incontro era stato chiesto proprio dagli esponenti delle forze di opposizione che volevano avere maggiori informazioni sull’apertura del nuovo Ospedale di comunità, avvenuta lo scorso dicembre nel plesso che ospita la Rsa Attanasio al quartiere Villaggio Giovi. A fine novembre 2023 una deliberazione della Regione Lombardia ha pianificato l’istituzione di 11 nuovi ospedali di comunità in Lombardia, di cui 2 in Brianza. Successivamente ha consentito l’indizione di manifestazioni d’interesse rivolte a enti pubblici e privati, interessati all’assegnazione e alla contrattualizzazione di posti letto di Ospedali di Comunità in particolare per 40 posti letto per 2 Ospedali di Comunità sul territorio della Ats Brianza. Sono arrivate due proposte, una per Limbiate, dal gruppo Gheron che gestisce la Rsa Attanaio, l’altra per Monza, da una cooperativa che ha poi rinunciato.

"Il gruppo Gheron ha così ottenuto i 40 posti complessivi, richiedendo l’accreditamento e diminuendo nel contempo l’accreditamento della Rsa Attanasio, portandola da 120 a 80 posti letto. Ats ha svolto l’istruttoria ed espresso parere favorevole alla modifica e Regione ha di conseguenza acconsentito" spiega Brunato. "In realtà - prosegue - l’ospedale di comunità è realisticamente formato da due reparti per la cura di patologie specifiche e ben dichiarate nella carta dei servizi della stessa Gheron".

Per l’immediato futuro è arrivata la conferma del nuovo Ospedale di Comunità da 20 posti letto, finanziato dal Pnrr, nel presidio Corberi, sempre a Limbiate. "Quanto riferito non ha nulla a che vedere con l’OdC collocato presso il reparto Mingazzini del Presidio Corberi. Sono due situazioni diverse. L’OdC di Limbiate si farà entro il 2026, è stato approvato il progetto esecutivo. Anche l’affidamento dei lavori è già stato fatto. Si attende ora l’avvio dei lavori" precisa Brunato.