La rockstar della fisica e il clima

Sarà la rockstar della fisica Gabriella Greison (nella foto) ad aprire la rassegna “UmanaMente“ al teatro Manzoni di Monza. Questa sera alle 20.30, Greison tratterà il tema de “La fisica dei cambiamenti climatici“. In questo speech racconta, dal punto di vista scientifico, come i cambiamenti climatici stanno impattando sul nostro pianeta. I media sono pieni di affermazioni contrastanti e accese discussioni sui rischi associati al cambiamento climatico: l’esperta di fisica farà chiarezza, spiegando in maniera concisa la scienza alla base di tutto questo. La fisica dei cambiamenti climatici fornisce una panoramica chiara e accessibile della scienza del clima e dei rischi associati all’inazione a livello globale. La narrazione di Greison ripercorre i progressi degli scienziati verso la moderna comprensione del clima terrestre e del futuro del pianeta. L’evento è promosso da Thuja Lab Associazione di Promozione Sociale e il ricavato andrà a sostegno del progetto “Generazione Senior“ de La Meridiana. UmanaMente si compone di quattro appuntamenti fino al 5 maggio al Teatro Manzoni di Monza. Biglietto intero 10 euro; studenti 8 euro; abbonamento alla rassegna 32 euro. "Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione – spiega l’assessora alla Cultura, Arianna Bettin – UmanaMente torna con nomi di rilievo nel panorama scientifico e divulgativo nazionale. Abbiamo scelto il claim ‘elogio delle differenze’ perché ciascun relatore affronterà a suo modo il tema della pluralità dell’esperienza umana".

C.B.