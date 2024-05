La rivoluzione pop. Bandiere e parate per lo storico . Corpo di Santa Cecilia

La Brianza Parade Band è una Marching Band di Veduggio con Colzano, attiva sulle scene internazionali fin dal 2000. Il gruppo nasce dall’evoluzione del Corpo Musicale Santa Cecilia di Veduggio, fondato nel 1898, e porta con sé la storia e l’esperienza di un gruppo storico.

"Siamo una realtà marching consolidata con una storia di più di 20 anni e con alle spalle la propria scuola di musica con insegnanti dedicate alle varie sezioni del gruppo – spiega il presidente Roberto Luppino –. La Band si ispira ai Drum & Bugle Corps americani e fa parte parte integrante dell’associazione Italian Marching Show Band sin dalla sua fondazione. Il nostro obbiettivo è quello di divertirci e far divertire con la musica e il sorriso, uniti in un binomio vincente". "Crediamo – continua il presidente – che il fare gruppo sia l’ingrediente fondamentale che ci rende unici e ci unisce come in una vera famiglia. Indispensabili sono la voglia di mettersi in gioco e la voglia di fare e, insieme alla costanza, creiamo e proponiamo qualcosa di unico ed emozionante. In questi anni abbiamo girato l’Italia e l’Europa, esibendoci in sfilate, parate, competizioni e raccogliendo tanti successi, portando in ogni luogo musica da ascoltare e da vedere. Abbiniamo la musica al movimento e alla teatralità attraverso le Parate, gli Standing Concert e i Drill Show". Negli ultimi anni la Brianza Parade Band ha partecipato a molti eventi nazionali e internazionali. Da segnalare la partecipazione al Campionato italiano di Marching band, organizzato dalla Associazione Italiana IMSB, ottenendo il primo posto nel 2010, 2012, nel 2014 e nel 2015. Sempre nel 2015 ha partecipato al World Championship Wamsb a Copenaghen, campionato del mondo di Marching e Show band, classificandosi al 29esimo posto su 50 partecipanti da tutto il mondo. Negli ultimi anni sono state numerose le trasferte in Repubblica Ceca, Liechtenstein, Francia, Svizzera e, nel 2019, il tour di 5 giorni in numerosi palazzetti con esibizioni in tutta la Germania. Il gruppo è composto da oltre 50 persone. Le sezioni principali sono fiati, percussioni, drumline, color guard, sezione ritmica (basso elettrico, chitarra elettrica, piano-batteria e percussioni ausiliarie) e lo staff (tecnico logistico, viveri, raccolta fondi.) Ogni sezione ha un maestro-istruttore affiancato dai coordinatori delle coreografie e il gruppo è diretto nelle esibizioni esterne dai Drum Major Silvia Ripamonti e Fabio Cappeller. A loro si aggiungono gli allievi della Scuola di Musica Giuseppe Giussani che, oltre a studiare uno strumento musicale o l’utilizzo delle bandiere, cominciano ad esibirsi in piccoli spettacoli con i loro compagni di studio, imparando con la musica a socializzare e lavorare in gruppo.

La Brianza Parade Band è anche social: per conoscerne le attività è disponibile il sito www.brianzaparadeband.it, dove seguire e rivedere nostre principali esibizioni su youtube.

"La musica è il motivo principale di questa associazione (che è un gruppo parrocchiale nato e legato alla parrocchia San Martino di Veduggio): studiare uno strumento musicale, fare musica d’insieme, suonare per il gusto di suonare e per il piacere del pubblico; ma dietro una esibizione in pubblico ci sono tante altre cose, ore di prove insieme, lunghe ore di viaggio in autobus, tanti chilometri da percorrere insieme per raggiungere posti completamente sconosciuti, notti trascorse in viaggio o in strutture alla mano oppure in altre occasione in alberghi di lusso. tutto sempre con lo spirito di stare insieme e dare il meglio di sé stessi a noi e agli altri".

Son.Ron.