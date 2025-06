Idee e innovazione. Tedx Hensemberger sul palco del Binario 7

Tedx Hensemberger Youth alla seconda edizione, al Binario 7 di Monza. Dopo il successo dell’anno scorso, quest’anno presenta il tema “Nasce e Rinasce”. In sala Picasso i ragazzi di 4B1, 5B1 e 5D1 hanno parlato di sostenibilità, tecnologia, ambiente ma anche di esperienze personale. Si sono interrogati su come rendere le città più sostenibili, sull’intelligenza artificiale. Ted è una comunità globale dedicata alle idee che meritano di essere diffuse. Nel 1984 negli Usa è stato realizzato il primo evento per condividere idee tra innovatori e pionieri nei campi della tecnologia, dell’entertainment e del design. Tedx Hensemberger Youth, nata nel 2024, incoraggia gli studenti a proporre idee su temi innovativi. I ragazzi vengono preparati dai docenti e seguono un percorso di “public speaking” con l’associazione Toastmasters Monza. Si ripete la collaborazione con l’istituto Enzo Ferrari per la realizzazione dei video.

C.B.