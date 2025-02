La rivoluzione della viabilità in corso Marconi

Attenzione, in centro ci sono novità in arrivo per chi parcheggia e per transita lungo le vie.

È infatti partita la nuova viabilità in corso Marconi.

Ora con le nuove disposizioni c’è un unico senso di marcia dall’intersezione con corso Vittorio Veneto fino a piazza Mazzini, una soluzione che ha permesso la creazione di nuovi stalli di parcheggio, per automobili e motociclette, con disco orario proprio in prossimità delle numerose attività commerciali lì attive (c’è anche uno stallo per il carico-scarico) mentre su tutta la piazza della stazione è in vigore il divieto di sosta.

Un intervento che si è reso necessario in virtù dei lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario che si protrarranno sicuramente per tutto il 2025 e che una volta terminati non permetteranno più di prendere lo sbocco esistente tra via Zeuner e Corso Marconi attraverso piazza Mazzini.

Quindi è decollata anche la sosta regolamentata a disco orario per 1 ora con nuovi stalli previsti in corso Marconi nel tratto fra via Vittorio Veneto e via Sant’Anna.

E poi bisogna contemplare anche l’istituzione della sosta regolamentata a disco orario di mezz’ora, con nuovi stalli tra cui anche quattro spazi per le motociclette, che è stata prevista lungo corso Marconi nel tratto stradale compreso fra la stazione ferroviaria-piazza Mazzini e la via Sant’Anna.

Sosta regolamentata a disco orario di un’ora in corso Marconi lungo il controviale nel tratto compreso tra la stazione-piazza Mazzini e via Sant’Anna.

È stato anche previsto il divieto di sosta in prossimità della stazione delle Ferrovie Nord in piazza Mazzini, dove verrà inserito un unico stallo per il carico e lo scarico delle merci messo a disposizione delle vicine attività commerciali della trafficata zona di Seveso.

Son.Ron.