La rivincita dei Quattro ConTorti: "La nostra amicizia rock da 50 anni"

Uno è stato un importante allenatore della ginnastica artistica, che con la Gal è arrivato ai massimi livelli italiani ed europei, ed è noto pure per la prolifica vena di scrittore. L’altro è uno dei nomi mitici nell’ambiente dei motori e dell’autodromo, già meccanico dei fratelli Tino e Vittorio Brambilla. Entrambi hanno fatto un pezzo di storia della Brianza. Ma sono pure musicisti, oltre che fratelli. E con gli altri compagni d’avventura sono amici da una vita nel nome del rock: suonano assieme da più di cinquant’anni, con la formazione attuale da 25. Oggi torneranno sul palco con un concerto in cui daranno fondo alla loro passione per i Beatles e per il rock britannico e americano. Stasera negli spazi dell’Osteria della Posta di via Carotto a Lissone si terrà l’evento “The Beatles & others - Acoustic concert“, che avrà per protagonista la band Quattro ConTorti, il gruppo monzese formato da Walter e Peo Consonni, Giorgio Torti, Maurizio Villa e Mattia Garofalo. "Il nucleo storico della band esiste da 56 anni – racconta Walter Consonni – Io, Peo, Mattia e Maurizio abbiamo iniziato nel ‘67. Stavolta festeggiamo, in formazione semi acustica, i 25 anni dall’ingresso nel gruppo di Giorgio Torti, l’unico professionista della band, con noi dal 1999".

"Siamo nati all’epoca dei Beatles e abbiamo sempre fatto un po’ di cover loro, aggiungendo in seguito pure un po’ di blues e di rock, rimanendo comunque nella sfera musicale britannica e americana, tipo Creedence Clearwater Revival – spiega –. Quello è il nostro genere preferito, che ci piace suonare. Il collante della band è l’amicizia, lo stare insieme e il divertirsi: è questo che ci spinge da sempre. La nostra amicizia è nata alle scuole elementari, facevamo ginnastica assieme alla Forti e Liberi di Monza. Negli anni, oltre a fare cover, abbiamo anche scritto diverse canzoni nostre. Abbiamo realizzato pure un concept album che è una vera opera rock: l’abbiamo tenuto a lungo nel cassetto, finché nel 2019 lo abbiamo pubblicato. Sono tutte nostre canzoni, collegate una con l’altra come nella tradizione dei concept".