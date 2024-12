La rinascita dopo tre anni. Il “nuovo“ polo dello sport arriva ai nastri di partenza

Dopo tre anni di trattative, Comune di Villasanta e Villa Reale Tennis Club hanno firmato la convenzione che assegna alla società sportiva la riqualificazione e la gestione dell’impianto “Massimo Castoldi“ per 26 anni. L’accordo apre la strada a una serie di lavori che il nuovo gestore si impegna a eseguire per rinnovare il centro sportivo, progettazione inclusa, per un valore di un milione e 768.439 euro. Si tratta di un passaggio cruciale per il mondo sportivo locale, al quale hanno lavorato in questi ultimi anni due diverse Amministrazioni, con la volontà di riqualificare il centro sportivo e di garantirgli una gestione stabile e improntata all’aggregazione, all’inclusione sociale e alla promozione dello sport.

Dopo aver concluso la fase di progettazione, Villa Reale Tennis Club procederà con i lavori che prevedono il rifacimento dei campi da tennis con una struttura di copertura fissa; la realizzazione di campi di padel coperti; la sostituzione del manto erboso del campo da calcio a 11 in sintetico; la riqualificazione delle tribune e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Oltre a questi interventi principali verranno sostituite gran parte delle luci e delle caldaie per ottimizzare i consumi.

Il gestore, oltre alla manutenzione ordinaria, si occuperà delle varie attività compatibili con l’impianto: didattica, attività di apprendimento per tutte le fasce d’età; preagonistica, agonistica e amatoriale; attività terapeutiche per le scuole, per la terza età, per le persone disabili. Previsti anche l’organizzazione di camp estivi e iniziative aperte alla cittadinanza sui temi dello sport e del benessere. Il gestore ha inoltre la facoltà di introdurre servizi accessori commerciali, per una migliore fruizione da parte degli utenti, come bar e negozi di articoli sportivi.

Al Comune sarà concesso l’utilizzo gratuito del centro per 8 giornate all’anno. L’assegnazione degli spazi alle associazioni sportive dilettantistiche segue le linee di indirizzo specifiche concordate con il Comune. Dev’essere garantito l’affitto in via prioritaria degli spazi della tensostruttura, dei campi da calcio, della pista di atletica, nonché dei campi da tennis a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte all’albo del Comune di Villasanta. Un’apposita commissione, di cui fanno parte le associazioni sportive e i delegati dell’Amministrazione e del gestore, avrà il compito di sorvegliare la buona conduzione.