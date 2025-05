La ricerca del tartufo e della felicità. Il regista in sala con il film “Trifole“

La proiezione di “Trifole, le ragioni dimenticate“, questa sera alle 21 alla Campanella di piazza Anselmo IV, porterà al pubblico una sorpresa. Il regista, Gabriele Fabbro, sarà presente in sala durante la proiezione del film, che racconta una storia semplice e poetica di riscoperta dei valori della vita nella natura. Nel cast ci sono attori del calibro di Umberto Orsini e Margherita Buy insieme a giovani attori alla prima esperienza cinematografica. Fabbro, da poco rientrato dagli Stati Uniti dove ha promosso il film, racconterà l’idea, la realizzazione, il montaggio e tutte le attività che stanno attorno all’uscita di un film. Trifole è stato accolto in maniera molto positiva da critica e pubblico. La ricerca dei tartufi nel film è palese metafora della ricerca della felicità, tanto più preziosa quanto più difficile da trovare, proprio come il tartufo d’Alba detto trifola in dialetto piemontese.

Veronica Todaro