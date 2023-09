La “rete“ di BrianzAcque. Apre lo sportello digitale

Era un’azienda saldamente nelle mani degli enti pubblici di Monza e Brianza, ora è anche fisicamente nelle mani dei brianzoli: BrianzAcque è facilmente raggiungibile attraverso lo sportello digitale. Un’innovazione che conferma la capacità dell’azienda di guardare sempre un po’ più in là e permette a ogni utenti di interfacciarsi in modo semplice attraverso un computer e uno smartphone. Grazie a questo sportello digitale, ogni utente, senza doversi recare in ufficio, può gestire direttamente tutte le sue necessità attraverso il computer e lo smartphone. Non un sistema impersonale: può anche dialogare con un operatore attraverso la videochiamata. Via webcam vengono erogati gli stessi servizi dello sportello fisico ed è possibile scambiare e firmare documenti. Sempre attraverso lo sportello digitale è possibile selezionare la data dell’appuntamento online. L’azienda, del resto, è particolarmente considerata dai brianzoli. Un’indagine di customer satisfaction affidata a una azienda specializzata, si è meritata un importante voto medio di 8,44 (con un massimo consentito di 10), ma anche con un giudizio favorevole espresso dal 97% degli utenti intervistati. Le maggiori attese sono verso le opere di riammodernamento delle infrastrutture delle reti acquedottistiche. Ottengono punteggi di interesse molto elevati (intorno al 9) anche le vasche volano, la Water Plaza di Agrate Brianza, i sistemi di drenaggio sostenibile (Bovisio, Masciago) e i parchi dell’acqua ad Arcore, Bernareggio, Carnate e Ronco Briantino). Molto apprezzato il progetto di sostituzione delle reti con sistemi digitali e innovativi per opere di efficientamento, svecchiamento e potenziamento delle reti idriche in 21 Comuni della Provincia e di cui BrianzAcque è soggetto attuatore. "Da quando realizziamo questa indagine - ha commentato Enrico Boerci, presidente - non abbiamo mai considerato i dati, comunque sempre positivi, come un’occasione per guardarci allo specchio. Siamo sempre attenti a ciò che vogliono dirci cittadini e Comuni. Anche da questa indagine riceviamo segnali molto favorevoli sulla bontà del lavoro che stiamo portando avanti, sia nella gestione del servizio che nell’innovazione, anche per tutelare il nostro territorio dai cambiamenti climatici".