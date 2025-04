La Resistenza suona il rock. I Modena City Ramblers

Il rock accenderà l’aprile monzese – mese dedicato all’80° anniversario dalla Liberazione dal nazi-fascismo –, con un concerto gratuito dei Modena City Ramblers. La band “combat folk“, icona trentennale del rock-punk italiano, si esibirà domenica 27 aprile alle 21.30 nella rinnovata piazza Cambiaghi. Promessa mantenuta dall’amministrazione, che aveva comunicato l’intenzione di tornare a valorizzare la piazza per concerti all’aperto di media entità. Il live fa parte della rassegna che la Giunta ha dedicato alla Resistenza per tutto il mese di aprile. Anche per questo da qualche giorno un apposito stendardo è collocato sulla facciata del palazzo comunale, commemorando l’importante ricorrenza.

Per i Modena City Ramblers è un momento topico della propria carriera. La tappa monzese seguirà a concerti a bigliettazione che il gruppo ha in programma a Cesena e Livorno. Come nei live a pagamento, i musicisti emiliani proporranno a Monza il loro concerto “Appunti Resistenti“. Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione e celebrando il trentennale della pubblicazione dello storico album collettivo “Materiale Resistente“ e il ventennale del disco d’oro “Appunti Partigiani“, i Ramblers propongono per il 2025 le canzoni che la band ha dedicato al tema della lotta di Resistenza e ai valori dell’antifascismo. In programma anche quattro nuovi brani ispirati a queste tematiche, molto legate alla loro identità (il simbolo del tour è un pugno tricolore che stringe un papavero rosso partigiano). Non mancheranno i “cavalli di battaglia“ per entusiasmare la platea, ma il concerto vuole essere innanzitutto un gioioso evento musicale, motivo di festa e di aggregazione. Ma anche di molta riflessione, con brani che vogliono essere un richiamo all’importanza di riconoscersi nei valori della Costituzione e nelle idee fondatrici della Repubblica, un contraltare ai tempi che espongono a rischi di deriva sociale e politica.

Tra gli altri appuntamenti che fanno parte della rassegna del 25 aprile, si segnala lo spettacolo teatrale “La battaglia di Megolo: storie di coraggio e libertà“ di Ilaria Zoni, a cura dell’associazione culturale Libertamente, che si terrà domenica 13 alle 21 al cineteatro Triante.