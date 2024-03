La Residenza Sant’Andrea apre. Sei studenti a tu per tu coi nonnini

“Un’esperienza unica alla Residenza Sant’Andrea”. Un’esperienza di tre settimane presso la residenza Sant’Andrea del gruppo “Korian”,che ha visto coinvolti 6 ragazzi dell’istituto “Enrico Falck” di Sesto San Giovanni. Giada, Giorgia, Samantha, Yosra, Khaoula ed Erlin, hanno saputo rendere l’esperienza del loro PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) ricca di momenti emozionanti e significativi. Giada, superati i timori iniziali, al termine del suo percorso si è mostrata entusiasta. "Conoscere la quotidianità degli anziani residenti in una Rsa, è stata un’occasione unica, che ci ha consentito di abbattere i pregiudizi e scoprire una realtà del tutto diversa". Sei ragazzi, sei storie diverse, che hanno saputo lavorare in sinergia con lo stesso obiettivo: quello di regalare un sorriso e il calore di un abbraccio, portando il sole, anche in queste fresche giornate primaverili.

Tante le iniziative del periodo, organizzate con il servizio socio-educativo, che hanno

permesso al gruppo di studenti di riflettere sull’importanza della vita sociale per gli anziani che vivono in Rsa. Khaoula, con un sorriso che ha il sapore di un arrivederci a presto, racconta di

un’esperienza unica: "Sono rimasta colpita dal clima di solidarietà e dell’accoglienza ricevuta. Ho trovato anziani desiderosi di sentirsi attivi e di raccontarsi, proprio come se fossimo parte della loro famiglia, mi sono sentita come a casa". Un tempo che scorre lento, come i passi degli anziani, ma che percorre ogni giorno la strada delle emozioni e dei ricordi, come per la signora Maria, che nonostante le sue problematiche fisiche, affronta ogni giorno con il sorriso, o come la signora Aurelia, con i suoi 98 anni, e una gran voglia di stare in compagnia e di condividere, anche le esperienze di vita più dolorose, con l’orgoglio di chi ce l’ha fatta.

Nell’ultimo giorno del loro percorso, gli studenti hanno voluto salutare ciascun anziano, il personale e la Direttrice Lucia Cassani.