La rabbia e i sogni. Rock, punk e psichedelia battezzano il nuovo anno

Due festival per iniziare l’anno all’insegna del rock e del punk. Due serate in cui farsi trasportare dall’energia e dalla musica di una decina di band diverse. Partirà con questi sound il 2025 del Bloom di Mezzago, che per sabato e domenica proporrà due mini-festival con realtà musicale note e meno note tutte da scoprire. Gli amplificatori del palco di via Curiel si accenderanno sabato alle 20 per l’evento “Mazza B-Day“, un vortice sonoro di cui entreranno a far parte i brani di cinque gruppi. Ci sarà il punk’n’roll dei Disquieted By, il punk rock dei Low Dérive e quello a tinte emo e hardcore dei vicentini Regarde.

Con loro anche i Six Impossible Things (nella foto), in bilico tra sonorità dream-pop, chitarre emo ed elementi post-rock e shoegaze, e i Soft Boys Club, che mettono assieme punk-rock, emo e melodia, rabbia e sogno. Biglietto d’ingresso 15 euro. Domenica alle 21 si proseguirà con la “Striade Fest“, una serata per celebrare il primo anno di attività di Striade Production, collettivo nato a inizio 2024 per promuovere attività musicali e culturali dell’underground del nord Italia. Arriveranno da Genova gli Isaak, che tornano dopo 7 anni con un nuovo album intitolato “Interstellar Cosmic Blues & The Riffalicious Stoner Dudes“: quartetto storico della scena stoner-rock italiana, nato dalle ceneri dei Gandhi’s Gunn, mescola metal e psichedelia. Ad aprire l’appuntamento sarà il trio veneto di space-rock psichedelico dei The Magogas, che proporrà i pezzi del suo ultimo disco dal titolo “48 Moons“: la band propone un heavy rock-stoner strumentale in cui si fondono potenti riff di marca stoner con influenze space-rock, metal e grunge. Prima di loro i brianzoli Late! con il loro Ep del battesimo: il gruppo unisce una dimensione melodica con momenti più rabbiosi e potenti, muovendosi tra stoner e blues, doom e grunge, psichedelia e rock anni ‘70. A concludere l’evento un dj-set del collettivo bergamasco Kollateral Crew. Ingresso libero.