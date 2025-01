La polizia penitenziaria porta i doni ai bimbi in corsia al San Gerardo

Anche quest’anno la Befana ha indossato la divisa della Polizia Penitenziaria per portare gioia e dolcezze ai bambini che sono in ospedale.

Una delegazione del reparto della Casa circondariale di Monza ha consegnato dolci e un piccolo pensiero per ogni piccolo ricoverato negli ospedali di Desio, San Gerardo di Monza e Vimercate. E poi nuovi giochi per la playstation che era stata donata lo scorso anno e alcune bilance per il reparto neonatale.

A Monza, infine, sono stati consegnati anche dei forni a microonde per la sala genitori.

Un grazie va anche a Kasanova di Arcore per i doni regalati.