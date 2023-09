La pizza speciale I ragazzi di Nico rifocillano i team

Lorenzino sa tutto della Formula 1 e dei piloti. Non gli sfugge niente. Conosce storie, particolari e leggende anche di quando il ‘circo’ era in bianco e nero. La sua passione è nata "una volta che ero a casa dei miei nonni e in televisione c’era il Gran premio. In Ferrari c’era Schumacher". Da quel momento ha voluto sapere tutto di quel mondo.

"Ma anche le moto mi piacciono, con Valentino. E anche se adesso non corre più, c’è comunque Bagnaia che è uno dei suoi ragazzi". Lorenzino sa di avere una marcia in più sulla Formula 1 e la sfoggia con orgoglio mentre invita tutti quelli che entrano nel paddock ad avvicinarsi al bancone del camioncino di PizzAut dove Niccolò è impegnato a guarnire le pizze, infornarle e poi servirle calde. Edo è invece impegnato a fare da cameriere come Lorenzino. Loro sono i ragazzi speciali di Nico Acampora, il fondatore di PizzAut. Dopo aver aperto il ristorante di Monza, quest’anno sono riusciti a entrare al Gran premio d’Italia. "Il nostro obiettivo è rendere più inclusivo uno dei posti più esclusivi al mondo". Fino a domani sforneranno almeno 200 pizze al giorno. Le tradizionali Margherita, ma anche una versione speciale elaborata appositamente dai ragazzi per Monza e il suo circuito. Negli ultimi giorni hanno pensato al nome e agli ingredienti e alla fine dalla loro creatività è uscita la pizza AUTodromo, "un omaggio al circuito che ci ospita, che poi è anche il nostro circuito di casa". Gli ingredienti? "Pomodoro, fior di latte, luganega, rucola e salsa allo zafferano", elenca Lorenzino. "Anche se per James Hunt la colazione dei campioni era un’altra cosa...", precisa con un mezzo sorriso. Alludendo al motto “Sex – The breakfast of champions“ che il pilota-playboy esibiva fiero anche sulla propria tuta da gara. Anche se i suoi piloti preferiti sono Niki Lauda, Michele Alboreto e Ayrton Senna. Il campione brasiliano è nel cuore anche di Edo, ma "resto comunque un eterno ferrarista – giura –. Peccato che l’anno scorso non siamo andati lontano dalla vittoria. Quest’anno sarà un po’ più difficile".

Lo sanno bene, ma non mollano: "Quando l’altra sera Stefano Domenicali è venuto a mangiare alla nostra pizzeria a Monza gliel’ho detto che siamo delusi. Speriamo bene". Quest’anno Lorenzino la gara potrà viverla da vicino, ma i Gp "li seguo tutti in televisione, anche se in differita perché non ho Sky. Ma a Natale, con lo stipendio di PizzAut, vorrei regalarmi l’abbonamento".

M.Galv.