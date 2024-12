La piazza dei desideri. Fine lavori e collaudi. Il pressing del quartiere

A San Rocco la via e piazza D’Annunzio e il Centro civico rinnovati si stanno facendo attendere. I lavori sarebbero dovuti partire a giugno e sono invece iniziati a settembre. Dovevano durare 9 settimane, ma non sono ancora finiti. "L’ingresso principale del Centro civico è chiuso ormai da molto per i lavori – osserva il consigliere comunale del Pd, Pietro Zonca –, costringendo a ingressi laterali che impediscono a chi è in guardiola di vedere da subito chi entra. Bisogna terminare quanto prima facendo i collaudi (ormai vicini, saranno probabilmente settimana prossima) e inserire i cartelli che si tratta ora di un’area videosorvegliata".

Il fatto che l’ingresso del Centro civico sia stato modificato con una tettoia e un cancello per evitare i bivacchi notturni, è salutato con favore dai cittadini del quartiere, anche se segnalano una piazza ancora scarsamente valorizzata. "Ci è dispiaciuto che qui a San Rocco per Natale si sia deciso di non fare nulla – dice con una punta di amarezza Pino Saccà, cittadino attivo della Consulta e referente del comitato inquilini Case Aler di San Rocco –, bisogna fare vivere di più questo luogo che è il cuore del quartiere. Bene però queste riqualificazioni, anche se andrebbe rifatto pure il cortile interno del Centro civico che diventa parecchio fangoso ogni volta che piove". "Ci sono venuti a trovare due nuovi commercianti della piazza che hanno intenzione di fare iniziative per farla vivere di più – commenta il coordinatore della Consulta di San Rocco, Riccardo Motta –. L’idea è di renderlo da subito un luogo più attivo. Per l’anno prossimo, a Natale, vorremmo pista di pattinaggio e bancarelle".

Alessandro Salemi