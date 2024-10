La passione per la montagna. Storie di coraggio, solidarietà e di “alte quote“ da salvare

Le storie vere di coraggio, solidarietà e determinazione in occasione di una delle più gravi alluvioni della storia italiana, raccontate da due attori. E poi un film nato da un’iniziativa del Family Cai, che ha coinvolto ragazzi brianzoli e che è approdato anche al Trento Film Festival, la più importante rassegna di cinema dedicato alla montagna. E ancora, una mostra storica e un incontro per aprire nuovi sguardi sulle montagne, partendo dall’esperienza del Pian dei Resinelli. Due giorni di eventi che girano attorno all’ambiente e alla passione per le terre alte. È quanto proporrà stasera e domani la festa per i 70 anni della sezione di Vedano del Cai, il Club alpino italiano, una delle realtà più attive del territorio. Si comincerà oggi alle 21 nella Sala della Cultura di via Italia, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “Fango - Storia di una alluvione“, con protagonisti gli attori Marco Cortesi e Mara Moschini di MC-Teatro Civile. La rappresentazione porterà gli spettatori al 16 maggio del 2023 in cui più di 20 fiumi, i principali dell’Emilia Romagna, esondarono provocando una delle più drammatiche alluvioni sul territorio italiano. In quelle ore morirono 17 persone, 36mila rimasero senza casa, 260mila animali persero la vita, 544 strade finirono cancellate dalle cartine e 105 scuole furono devastate.

Partendo da alcune testimonianze vere di coraggio, di eroismo e di solidarietà di chi quella notte non si è arreso, si finirà per riflettere proprio sui concetti di coraggio e di altruismo quando persone comuni si trovano ad affrontare sfide fuori dall’ordinario. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria attraverso il link presente sul sito caivedano.it. Domani alle 10, invece, sempre in Sala della Cultura verrà inaugurata la mostra “I nostri ricordi“, mentre alle 11.30 spazio all’aperitivo letterario “Resinelli la nostra seconda casa - Tra passato presente e futuro“, un dialogo tra Luca Serenthà di Fatti di Montagna e Sofia Bolognini e Simone Masdea di Resinelli Lab. Alle 15 proiezione del docu-film “Nelle squame di una trota“, il cortometraggio nato da un’iniziativa del Family Cai Macherio-Vedano e che ha per protagonisti 7 bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie vedanesi, macheriesi e villasantesi, saliti sulle Grigne per un laboratorio di sostenibilità ambientale. Alle 16.30 toccherà al filmato “I nostri ricordi - 70 di Club alpino italiano“.