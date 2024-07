La pagella ai sindaci. Pilotto in discesa: "Stiamo seminando. I frutti arriveranno"

Il Governance Poll 2024 - la particolare classifica sui primi cittadini di 80 città italiane realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 - ha riconsegnato un indice di gradimento del sindaco di Monza Paolo Pilotto in lieve calo rispetto alle elezioni del 2022, che lo porta di poco sotto la soglia simbolica del 50%.

Il primo cittadino monzese è infatti passato dal 51,2% di gradimento di due anni fa, al 49,5% attuale, con un piazzamento al 63esimo posto di una classifica in cui quasi tutti i sindaci lombardi hanno visto un calo di consensi rispetto alla data delle elezioni (ad esclusione del sindaco di Como Alessandro Rapinese, cresciuto di quasi 4 punti).

Sindaco Pilotto a cosa addebita il calo del suo gradimento registrato nel sondaggio?

"Credo che il tempo sia una discriminante non irrilevante nel valutare l’operato di un’amministrazione. L’attuale giunta da me guidata è al suo secondo anno di mandato, in cui ancora molto del lavoro svolto è stato di semina. C’è un volano di opere, dal valore di centinaia di milioni di euro, che hanno appena aperto i cantieri e si potranno vedere completate solo tra qualche anno, come ad esempio la ristrutturazione dell’ex Borsa al Parco, la scuola Bellani, l’intervento sulle scuole di San Rocco, i cantieri sulle strutture sportive. Poi va detto che le realtà metropolitane come la nostra hanno situazioni più complesse, dove è anche più difficile avere un rapporto diretto tra cittadino e amministrazione".

Oggi ciò che più sembrano lamentare i monzesi sono soprattutto la condizione del manto stradale, la pulizia della città e la sicurezza. Su questi fronti come valuta il lavoro fatto finora?

"Precisando che le risorse per la manutenzione ciclica sono meno rispetto a tempi passati, su questi fronti stiamo lavorando moltissimo. Da circa un anno l’appalto del verde è passato in gestione a un consorzio che sta lavorando molto bene e che oggettivamente ha migliorato la situazione delle aree verdi cittadine. Stiamo soffrendo di più, pur muovendoci, per il diserbo, in mano alla ditta Sangalli. Sull’asfalto la variazione di bilancio di giugno ha messo 1,8 milioni di euro per pianificare nuovi interventi su strade e marciapiedi, un’aggiunta di risorse volte proprio a migliorare la situazione. Anche sugli sversamenti di rifiuti stiamo agendo potenziando la videosorveglianza e interloquendo con i Comuni limitrofi e le società delle autostrade per vigilare insieme sulle aree di confine. Sulla sicurezza poi gli interventi sono continui, basta controllare i dati degli arresti sotto questa giunta".

Per avere risultati più tangibili occorre avere pazienza?

"Alcuni obiettivi di mandato richiedono tempi lunghi, altri una cura continua per apportare correzioni continue. Sicuramente dietro c’è un indirizzo politico preciso e una giunta che si sta muovendo con equilibrio. Gradualmente la semina darà sempre più raccolto. Penso al risultato appena raggiunto di un Parco della Valle del Lambro che prenderà in gestione altri 500 ettari di verde monzese, che ora verranno messi a tutela".

A suo avviso l’elettorato monzese è particolarmente esigente?

"Sicuramente i cittadini lombardi hanno una cultura dell’efficienza molto alta, a partire da se stessi, e ritengo che sia giusto così. Le richieste dei cittadini vanno prese sul serio".

Cosa potrebbe essere migliorato a suo avviso nell’attuale amministrazione?

"C’è un problema oggettivo di sottonumero del personale".

E se dovesse fare autocritica?

"Io per carattere non amo la ricerca della visibilità. In tempi di iper comunicazione forse questo può essere un limite. Pur credendo a una politica che si sappia controllare e che non parli troppo, dovrei probabilmente investire di più sulla mia comunicazione personale".