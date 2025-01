La nuova piazza salva-parcheggi debutta a Triante

Avrà un nuovo volto piazza Papa Giovanni XXIII. Dopo il fallimento del primo progetto di pedonalizzazione del principale snodo viabilistico di Triante (elaborato da Legambiente), proposto ai cittadini a inizio mandato dalla Giunta guidata da Paolo Pilotto e bocciato per via della prevista eliminazione di una parte dei parcheggi, l’amministrazione ha incaricato a luglio la società Amat del Comune di Milano di fare uno studio urbanistico approfondito per pensare a possibili alternative. Tra le tre possibilità proposte da Amat, la Giunta ne ha scelta una per certi versi simile al progetto di due anni fa, ma con modifiche e aggiunte per venire incontro alle richieste di cittadini e commercianti di quartiere. Primo tra tutti il fatto che non verranno ridotti i parcheggi. Il progetto prevede un intervento nella piazza e nelle aree limitrofe con 1.200 metri quadri di area pedonalizzata, 19 nuove alberature, nuove aree verdi e aree permeabilizzate, e la creazione di uno svincolo da via Vittorio Veneto a via Monte Cervino. La zona pedonalizzata, per quanto estesa, non coprirà tutta la superficie dell’area, anche se i parcheggi attualmente presenti saranno comunque rimossi per essere spostati, nello stesso numero (circa una ventina), una settantina di metri più avanti, con la realizzazione di un nuovo parcheggio in un’area che da privata diventerà presto pubblica. Nel frattempo Amat sta svolgendo uno studio del traffico per capire come ottimizzare l’impianto generale e i percorsi alternativi derivanti dalla nuova organizzazione viabilistica, con l’obiettivo di favorire le manovre e le svolte degli autobus.

A.S.