La nuova capitale del padel. Tutti in campo a Vimercate

Cantiere chiusi, campi inaugurati. Sono tre. Adesso, a Vimercate, si può giocare a padel, la disciplina più in voga del momento. Novità al Centro sportivo in via degli Atleti, dove gli orfani della piscina chiusa ormai dal lontano 2018 da qui in poi potranno consolarsi con la racchetta in mano. Nel progetto anche due spogliatoi e una reception, tutto quello che serve per regalare comfort agli appassionati. La copertura è in legno, la struttura esterna è chiara. Anche bella da vedere. Si può prenotare tutto l’anno, in inverno i campi sono riscaldati e illuminati con luci a led. Per la Giunta "è la risposta a una domanda che si era fatta sempre più pressante". Alla gente questo gioco “trasversale” piace. Può infatti essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni fisiche. È una disciplina che offre tanti vantaggi, "dal divertimento alla cura del corpo". I movimenti sono dolci e adatti a chiunque. È per tutta la famiglia ed è gratificante in termini di risultati. La racchetta è una “pala” solida e forata, per essere più leggera, con lunghezza massima di 45 centimetri e mezzo.

L’area di gioco è più piccola di quella del tennis. L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio dedicato ai corretti stili di vita grazie allo sport lanciato dalla Giunta fin dall’insediamento. Il padel è una tappa del percorso che a fine 2023 ha trovato un altro testimonial in MuVim, Vimercate in Movimento, cinque itinerari fra centro e campagna, studiati anche per scoprire le bellezze del territorio, da portare a termine di corsa o camminando per rimanere in forma. La parola d’ordine all’ombra di Palazzo Trotti è benessere. Il sindaco Francesco Cereda l’aveva promesso fin da quando era candidato alla guida della città: potenziamento di impianti e tanti punti dove praticare attività all’aria aperta in libertà.