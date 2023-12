La notte di Jim Morrison. Omaggio al Tambourine con la sua tribute-band

Il folk da ballo e la new wave, italiana ed europea. Ma anche un omaggio a Jim Morrison, in quello che sarebbe stato il giorno del suo 80esimo compleanno, e una delle rock band più interessanti uscite da X-Factor. Sono i concerti che animeranno il Tambourine di via Carlo Tenca. Gli amplificatori del circolo seregnese si accenderanno martedì sera con la rassegna “Tambourine Folk”: dalle 21.30 saranno di scena i Cuaterdü, per gli amanti della musica balfolk. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Mercoledì alla stessa ora spazio all’Ukulele Brianza Club, per condividere la passione per uno strumento che dalle Hawaii sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Giovedì si cambierà completamente atmosfera con l’evento “Brianza New Wave”: dalle 21 triplo concerto e dj-set all’insegna delle sonorità dark, new wave e del pop elettronico anni ‘80. A calcare il palco seregnese arriverà, dalla Germania, Deus Ex Lumina, progetto darkwave di Berlino che mescola i ritmi dell’Ebm, l’electronic body music, e gli stilemi anni ‘80, un mix di industrial, synth-punk e dance su cui si inseriscono sintetizzatori, voci profonde e melodie evocative. Dal 2019 a oggi Deus Ex Lumina ha già pubblicato una ventina di singoli e sta lavorando al primo album che uscirà a inizio 2024. Ad arricchire la serata ci saranno gli italiani Karma Shock, duo che mescola il sound degli anni ‘80 con il synth-pop, la darkwave, l’elettronica e il post-punk, e i brianzoli Free Leaf Clover con le loro sperimentazioni sonore di genere synth-pop. Prima e dopo i live, i dj-set di Redrum Dj tra new wave, Ebm e dark. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Venerdì alle 21.30 spazio alla “Jim Morrison Night”, tributo al leader dei Doors: sul palco il The Doors Lysergic Experience Duo con il meglio delle canzoni e delle poesie del “Re Lucertola”. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Sabato, infine, si scatenerà l’energia rock dei Mutonia, band capace di infiammare l’edizione 2021 di X-Factor nella squadra guidata da Manuel Agnelli degli Afterhours e che a ottobre ha pubblicato l’album “Malessere”.

In apertura il cantautore Frankie Brasko e la band Gli Animali Notturni, in bilico tra rock e indie-pop. Ingresso 5 euro con tessera Arci.