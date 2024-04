La notte dei licei classici. Coach Pozzecco in cattedra: "Credete di più nei ragazzi"

Storia antica, modernità e dibattiti nella Notte dei licei classici monzesi, celebrata tra venerdì 19 e sabato 20. Il liceo Dehon ha proposto un viaggio immersivo all’insegna dello sport e cultura nelle antiche olimpiadi, dal titolo “Road to Archaia Olympia 2024“, organizzato dagli allievi in collaborazione con Serena Apollonio e Sofia Ferrazzini, studentesse di scenografia all’Accademia di belle arti di Brera. Protagonista indiscusso Gianmarco Pozzecco, atleta e poi commissario tecnico della Nazionale italiana di Pallacanestro che ha raccontato la sua esperienza, offrendo messaggi educativi per ragazzi e adulti. Come allenatore ha sottolineato la fiducia nei suoi atleti, suggerendo a docenti e genitori di avere fiducia nelle potenzialità dei ragazzi. Ai ragazzi ha suggerito di lavorare sui propri errori, non scaricandone la colpa sugli altri.

"Il lavoro in squadra - ha spiegato - viene molto in aiuto su questi temi. Se sbaglio io devo riflettere sul mio errore, ma se sbagliano gli altri devo cercare di tollerarlo: non tutti sono sempre perfetti. Se la squadra vince è merito degli atleti, se perde è colpa dell’allenatore". Altro ospite della serata, il professor Giorgio Baratti (Università Cattolica di Milano) docente di archeologia che ha rievocato sport e giochi nell’antica Etruria. Tanti spunti di interesse anche al liceo classico Zucchi che ha aperto con gli interventi musicali dei docenti di strumento del liceo musicale, per spaziare dalla lettura e commento del XXIII canto dell’Inferno di Dante, alla Mostra sulla diffusione e la trasmissione dello studio del greco antico in Italia dal 1360 all’età moderna, alla storia della corsa allo spazio. Non poteva mancare l’incontro di approfondimento critico sul conflitto tra Israele e Palestina.