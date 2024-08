Villasanta Parco, la battaglia: “La nostra stazione dimenticata”

Monza investe su una nuova fermata ferroviaria e Villasanta che cosa fa? Villasanta Civica non sta con le mani in mano: la lista civica annuncia (nuovamente) la sua battaglia per chiedere il potenziamento della fermata Villasanta Parco. Una battaglia iniziata in campagna elettorale con la raccolta di oltre 600 firme: una battaglia per ribadire il secco no per una nuova fermata a Monza, ma con la quale si chiedeva di incrementare gli investimenti e i miglioramenti su quella villasantese. "A settembre torneremo in piazza per continuare con la raccolta firme (ancora disponibile online) e chiedere giustizia per la nostra mobilità cittadina, per i nostri pendolari e non marginalizzare Villasanta a paese di serie B".

Per questo, "chiederemo maggiori investimenti, al di là delle scelte che saranno fatte su Monza Est Parco, che continuiamo a considerare sbagliate - spiega il direttivo di Io Scelgo Villasanta -. Chiederemo maggiori investimenti per Villasanta Parco affinché sia resa accessibile, messa in sicurezza con un sottopasso per l’accesso alle banchine e sia costruita la terza banchina che consenta la fermata dei treni della S8 e del Regionale per Bergamo". Una battaglia nella quale è fondamentale anche il sostegno della nuova giunta così che non manca una stoccata alla vecchia amministrazione guidata da Luca Ornago e che, a detta di Villasanta Civica, "si era mostrata assoggettata al Pd di Villasanta, quest’ultimo sottoposto a logiche gerarchiche provinciali di partito. Ad aggravare la situazione, il baratto tra investimenti necessari in accessibilità e maggiori frequenze".