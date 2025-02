La Nazionale delle ragazze. Ritorno a casa dopo 20 anni: "Molte sono cresciute qui"

Si sono sfidate ieri all’U-Power Stadium di Monza le nazionali femminili di calcio d’Italia e Galles nell’ambito della UEFA Women’s Nations League. Tanta l’attesa dalla tifoseria, composta prevalentemente da società sportive categorie junior. Tra gli altri la Fiamma Monza con 130 atlete (su 160 tesserati) venute a sostenere le loro beniamine. Sì, perché tante atlete azzurre vengono dalla Fiamma. "Per noi è il ritorno della nazionale femminile dopo tanti anni - ricorda il dirigente Oliviero Gritti - per le ragazze più piccole è la prima volta allo stadio per una partita importante. Per le più grandi è occasione di supporto alle ex fiammette, tra cui Michela Cambiaghi, Sofia Cantore e Nazarena Gritti". In palio ci sono i primi tre punti per potersi piazzare in vetta al quarto girone della Lega A della competizione, che oltre a Italia e Galles comprende anche Danimarca e Svezia.

Un appuntamento ricco di emozioni, quello organizzato da FIGC, che vede le due nazionali dare il massimo per iniziare al meglio il cammino in questa edizione della Nations League. "Sono molto contenta di questo evento - commenta l’assessora allo Sport Viviana Guidetti - la nazionale femminile mancava da Monza da quasi 20 anni. Perciò è un grande successo, per quello che rappresenta il calcio femminile con la Fiamma Monza, in cui sono cresciute le attuali calciatrici di livello come Benedetta Grion (attaccante della Nazionale) e Viviana Schiavi (vice allenatrice della nazionale). Tante atlete sono cresciute qui e poi hanno raggiunto la Nazionale.

La partita di oggi è un banco di prova per testare come si colloca la squadra azzurra rispetto ai competitor internazionali, alla vigilia degli Europei che si disputeranno a luglio in Svizzera". Fra il pubblico le atlete di Ac Monza, una rappresentanza della società Usc Pinarolese Po (14 ragazzi con i loro allenatori). "Conosciamo molte delle giocatrici" racconta Giorgia Defilippi, 13 anni, super appassionata.