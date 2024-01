La natura dal vivo e... disegnata

In attesa dell’arrivo della primavera, stagione d’eccellenza per le attività nell’Oasi Lipu di Cesano Maderno, non mancano le proposte di coinvolgimento in particolare per i più piccoli nella vasta area naturalistica ai confini con Bovisio Masciago e Limbiate. Sabato scorso c’è stato il primo appuntamento con “Giochiamo nel bosco“, iniziativa che propone passeggiate e laboratori a contatto con la natura dedicati ai bimbi della scuola dell’infanzia in compagnia di mamma o papà. L’evento verrà ripetuto anche il 9 marzo. Stessa data per l’appuntamento dedicato ai bambini un po’ più grandi, dai 6 agli 11 anni, con inizio alle 14.30. Il 3 e il 17 marzo invece tornano le visite guidate all’Oasi con passeggiate lungo i sentieri insieme ai volontari Lipu alla scoperta degli ambienti e degli abitanti dell’Oasi. Ma domenica 11 febbraio ci sarà l’evento speciale “La natura disegnata“, laboratorio di disegno con Stefano Turconi, professionista del fumetto, un modo speciale e divertente per conoscere la fauna selvatica dell’Oasi. Si tratta di un evento per tutti, dai 6 anni in su, con inizio alle 15 e durata prevista di circa 2 ore. Tutti gli eventi prevedono una donazione minima (dai 5 ai 7 euro), la prenotazione obbligatoria con una e-mail inviata a a oasi.cesanomaderno@lipu.it a partire da 10 giorni prima dell’evento.

Intanto prosegue il progetto in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno e finanziato da Regione Lombardia con il bando “Restiamo insieme“ che propone attività per ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni, a sabati alternati, dalle 15 alle 17,30 con la possibilità di scoprire le ricchezze dell’Oasi e le modalità con cui prendersene cura attraverso attività di manutenzione. Non mancano inoltre, anche quest’anno, le numerose proposte di educazione ambientale con le scuole del territorio e progetti specifici indirizzati dalla scuola d’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. L’Oasi Lipu di Cesano Maderno, che lo scorso mese di ottobre ha festeggiato i 25 anni dalla creazione, si è allargata a fine 2023 fino a comprendere il “Laghettone di Mombello (Limbiate). L’Oasi è un grande esempio di cooperazione con le altri realtà del territorio, a partire dal Parco regionale delle Groane e della Brughiera. L’Oasi di via Don Orione è oggi un’eccellenza non solo brianzola o lombarda, ma anche italiana e persino europea.

Gabriele Bassani