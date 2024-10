La musica porta in Oriente. Sulle orme di Marco Polo

L’incontro tra Occidente e Oriente all’altezza del Medioevo, raccontato e suonato. Un viaggio musicale sulle orme di Marco Polo, mercante e avventuriero che per anni attraversò l’Asia fino alla Cina. Un itinerario che avrà per guida la voce del cantautore David Riondino (nella foto), affiancato da un ensemble di musica medievale e da due musicisti specializzati in antichi strumenti orientali. Il tutto nello scenario suggestivo della Basilica dei Santi Pietro e Paolo ad Agliate, uno tra i massimi esempi di chiese romaniche. È l’originale concerto-spettacolo che si terrà domani alle 16.30 nella basilica di via Cavour a Carate, sotto il titolo “Il Milione ovvero il libro delle meraviglie - Viaggio musicale sulle tracce di Marco Polo“. Protagonisti dell’evento, insieme a Riondino nelle vesti di voce narrante, saranno l’ensemble laReverdie e gli strumentisti Elena Baldassarri e Fakhraddin Gafarov. Quello che andrà in scena è un progetto speciale pensato in occasione dei 700 anni dalla morte del viaggiatore veneziano.

La storia di Marco Polo, che tra il 1271 e il 1292 attraversò il Medio Oriente e l’Asia Centrale passando per Bagdad e arrivando fino alla Cina, sarà ripercorsa grazie a testi e musiche che riflettono l’universo sonoro della Via della Seta: Riondino narrerà alcune tappe del lungo viaggio, su un tappeto sonoro in cui la musica del Medioevo occidentale si intreccia con quella dei repertori orientali, provando così a ricostruire le suggestioni provate dal viaggiatore veneziano. Lo spettacolo chiuderà l’edizione 2024 di MedFest, il Medioevo Festival in Lombardia promosso da Res Musica in collaborazione con la Regione. L’ingresso al concerto è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria su medfestlombardia.com.