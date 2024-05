La musica più bella di tutte. Dal pop-jazz alle emozioni gospel. Le ragazze del Coro Enjoy brillano

Un premio tira l’altro per il Coro Enjoy di Cesano Maderno, tornato da Vittorio Veneto con un altro prestigioso trofeo nazionale, dopo quelli conquistati al 41° Concorso “Gaffurio“ di Quartiano (Lodi) e al 14° Concorso del Lago Maggiore. Il coro femminile, preparato e diretto dal Maestro Raffaele Cifani, ha vinto nella sezione Pop il 57° Concorso Città di Vittorio Veneto, riconosciuto come uno dei concorsi corali più importanti e impegnativi d’Italia, con un albo d’oro che annovera i migliori cori italiani attivi negli ultimi 60 anni. Il coro, oltre ad aggiudicarsi il primo premio nella categoria “Vocal pop-jazz, gospel e spiritual“, ha conquistato anche il 29° Gran Premio Efrem Casagrande, disputato tra tutte le compagini che si aggiudicano il primo premio nelle rispettive categorie e definisce quindi il miglior coro di tutta la competizione. La giuria, presieduta dal Maestro Pierluigi Comparin e composta dai Maestri Marco Berrini, Sandro Filippi, Elena Sartori e Paolo Zaltron, ha riconosciuto doti tecniche e interpretative straordinarie che unite ad una vocalità molto curata, all’ottima intonazione e a un’estrema cura dei dettagli, collocano il coro in una posizione di eccellenza nel panorama corale italiano.

Una menzione particolare è stata inoltre riservata agli arrangiamenti in stile Vocal Pop eseguiti dal coro e composti dal direttore Raffaele Cifani. La proposta del programma tematico presentato, dal titolo “Intrecci vocali“, è infatti incentrata sulla collaborazione tra il coro e il proprio direttore, vera cifra distintiva del lavoro corale che vede tutti i brani pop in repertorio appositamente scelti, pensati e scritti per le voci femminili dell’Enjoy. "La soddisfazione più grande è stata vedere riconosciuto il lavoro intrapreso da anni e svolto con costanza e dedizione quotidiana, sempre nell’ambito di una vera amatorialità" spiegano le componenti e il direttore del coro.

Il coro Enjoy è infatti una realtà che vede al suo interno solo coriste senza alcun tipo di formazione musicale professionale, che maturano le proprie capacità vocali e interpretative soltanto attraverso il lavoro che si costruisce insieme prova dopo prova. Inoltre la maggior parte di loro proviene da diverse realtà corali scolastiche liceali del territorio, conferendo al progetto una vocazione spiccatamente giovanile, accogliendo ragazze fin dall’età adolescenziale. Il coro Enjoy, costituitosi in associazione Aps nel 2017, oltre a dedicarsi al genere Vocal Pop è attivamente impegnato nella polifonia sacra e profana soprattutto rinascimentale e contemporanea, svolgendo quindi un delicato lavoro su due fronti contrapposti, che impone un’estrema duttilità nel cambiare assetto tecnico-vocale in base al repertorio di volta in volta affrontato. Ora il coro sta lavorando a un nuovo importante progetto che vedrà la luce nei prossimi mesi e che sarà annunciato attraverso i canali social ufficiali, oltre che sul sito www.coroenjoy.it.