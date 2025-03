La musica che spacca. Metal, hardrock e punk. Al Bloom ci si scatena

Un viaggio per immagini e parole nella storia e nel futuro delle migrazioni in Europa, con un racconto teatralizzato. E poi il cinema di montagna, senza dimenticare la musica, che avrà il volto di due festival dedicati alle sonorità più potenti e oscure del metal e a quelle rabbiose dell’hardcore punk. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana del Bloom di Mezzago. Le luci in via Curiel si accenderanno già domani, quando alle 20.45 arriverà il monologo multimediale “Il Secolo è Mobile - La storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro“, con Gabriele del Grande, uno spettacolo teatrale tratto dal libro omonimo e fatto di racconto affiancato dalla proiezione di fotografie e video. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.bloomnet.org.

Tutt’altre atmosfere giovedì alle 20.30 con un nuovo appuntamento della rassegna di cinema di montagna “Fra terra e cielo“: verrà proposto il film documentario “Marmolada - Madre Roccia“ di Matteo Maggi e Cristina Pecci, racconto lungo un anno dell’emozionante impresa degli alpinisti Matteo della Bordella, Maurizio Giordani, Massimo Faletti e Iris Bielli impegnati ad aprire una nuova via sulla parete sud della Marmolada, la leggendaria “Regina delle Dolomiti“. Il film sarà discusso in sala con i registi e la scalatrice Iris Bielli, presenti per l’occasione. Contemporaneamente, sempre dalle 20.30 in altri spazi del Bloom serata di ritrovo per gli appassionati di giochi di carte collezionabili con “Tcg Arena“, per sfidarsi in tornei di One Piece, Magic The Gathering e Yu-Gi-Oh.

Gli amplificatori alzeranno il volume venerdì: dalle 20 suonerà la band punk hardcore dei DiscoMostro, che presenterà i pezzi del nuovo album “Oh No!“, sempre sulla linea di un punk-rock intenso e diretto. Ad accompagnarli ci saranno altre 4 band: gli Hobos, con la loro miscela di metal, grindcore e punk; il quintetto dei Put Purana, i Rescue Cat in bilico tra metal e melodic hardcore, il duo dei Circus Punk tra rock, blues, punk e stoner. Biglietto d’ingresso 15 euro. Sabato alle 21.30, invece, approderà a Mezzago il “Materia Oscura Fest“, un festival che schiererà l’impasto di drone music e noise di Naresh Ran, il death metal dei Feral Forms, lo sludge metal dei Magnitudo, il black hardcore dei Nekropunta. Ingresso libero.