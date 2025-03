La memoria di Lissone a portata di clic

La memoria fotografica della città, nelle sue trasformazioni urbanistiche e nel suo sviluppo lavorativo, che l’ha portata a essere luogo di artigianato e centro del mobile. Una memoria ricca e curiosa, che ora è stata messa a disposizione di tutti, a rapida portata di clic. Questo grazie alla digitalizzazione di parte dell’archivio fotografico custodito dalla biblioteca cittadina, che è stato inserito sulla piattaforma Lombardia Beni Culturali, così da essere facilmente accessibile via internet a chiunque. È quanto realizzato dal Comune con il progetto battezzato “Lissone per immagini: la città, i suoi artigiani e il lavoro nel cuore della Brianza del Mobile”, presentato a Palazzo Terragni e sostenuto da un contributo economico della Regione. L’obiettivo è conservare e valorizzare la storia locale e in particolare le sue immagini. "Si tratta - spiega la sindaca Laura Borella - di un’iniziativa che permette di riscoprire e preservare la storia della città. La nostra identità affonda le radici nel lavoro e nella trasformazione urbana che hanno reso Lissone un punto di riferimento per il design e l’artigianato del mobile. Grazie a questo progetto la nostra memoria collettiva diventa accessibile a tutti".

Questo grazie all’impiego delle nuove tecnologie digitali, che hanno permesso un’ulteriore tappa nel lungo percorso di raccolta e organizzazione del patrimonio storico-fotografico che la biblioteca comunale porta avanti ormai da decenni. "È un passo in avanti fondamentale per garantire la conservazione e la fruizione del nostro archivio storico - sottolinea l’assessora alla Cultura Carolina Minotti -. Per restituire ai cittadini una selezione di immagini significative per la storia di Lissone, il progetto si è concentrato su due filoni tematici centrali: le trasformazioni urbanistiche e il lavoro. Attraverso le fotografie è possibile ripercorrere i cambiamenti della città nel tempo e riconoscere il ruolo fondamentale che gli artigiani e le attività produttive hanno avuto nello sviluppo di Lissone". In questa attività sono state coinvolte anche alcune associazioni locali, a testimonianza del fatto che "la costruzione della memoria della città è un impegno condiviso".

F.L.