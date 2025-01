La maxi sala lettura a Cederna: "Il cantiere partirà entro l’estate"

Gli interventi di restauro previsti alla biblioteca Civica andranno quasi in parallelo a quelli per la costruzione della nuova biblioteca di Cederna all’ex cotonificio, destinata ad essere la più grande della città. Questo perché sarà una biblioteca affiancata da un nuovo spazio polifunzionale per mostre, attività culturali e iniziative proposte dal quartiere, inserita nel complesso di oltre 42mila metri quadrati dell’ex storica fabbrica monzese, bonificato nel 2012 per poi vedere sorgere la costruzione di parti residenziali e commerciali, e vedere invece in sospeso le destinazioni da dare alle parti pubbliche. Almeno fino a quando il sindaco Paolo Pilotto, circa due anni fa, ha deciso di destinare lo spazio a una nuova biblioteca di mille metri quadrati con giardino esterno e 500 metri quadrati attigui per lo spazio polifunzionale (in coerenza al rafforzamento del sistema bibliotecario promesso in campagna elettorale). In tutto un investimento di 1,9 milioni di euro, che prevede al piano terra spazi con isole tematiche, salottini di lettura, emeroteca e area ristoro, zone per bambini e una grande sala polifunzionale; al primo piano una sala studio, un’area adolescenti e laboratorio e le scaffalature, mentre nel piano interrato un magazzino di notevole metratura.

Sarà circa il doppio di superficie rispetto all’attuale biblioteca di Cederna di via Zuccoli (nella foto). "Stiamo finendo l’ultima parte della progettazione della nuova biblioteca – chiarisce l’assessore ai lavori pubblici, Marco Lamperti – e approveremo tra poco la base progettuale. Siamo un po’ in ritardo perché abbiamo avuto l’esigenza di prendere decisioni puntuali su alcune questioni progettuali non marginali, ma contiamo di iniziare i lavori entro metà anno e di concludere anche questi, come la Civica, entro la fine del mandato".

A.S.