La maratona dell’ambiente. Il ritorno dell’eco-festival tra verde e buone pratiche

Monza torna a parlare di futuro. Prenderà il via settimana prossima la seconda edizione del Monza fast future, il Festival della sostenibilità voluto dall’amministrazione per promuovere le idee e pratiche sostenibili attraverso momenti di incontro e di confronto tra aziende, istituzioni, scuola e ricerca (non a caso il titolo di quest’anno è “Disegniamo insieme la città del futuro“).

Gli appuntamenti saranno mercoledì 13 e giovedì 14 in Villa Reale per due intere giornate di convegni, approfondimenti e confronti, con novità importanti in tema di mobilità, urbanistica e ambiente. L’evento, organizzato dal Comune di Monza con il supporto tecnico di Pro Monza e Epickonomia, si focalizzerà soprattutto sulla strategia di transizione climatica del Comune di Monza finanziata dal Bando Cariplo.

Il progetto, dal valore di 1,6 milioni di euro, propone azioni mirate di mitigazione e sostenibilità ambientale, nelle quali rientrano le azioni di depaving in parte già avviate in città e il recupero - con Brianzacque - di due pozzi attualmente non utilizzati e che forniranno acqua di prima falda per utilizzo irriguo e per lo spazzamento delle strade.

A completare il programma sarà un focus sulla formazione nel campo della sostenibilità che coinvolgerà la Fondazione Its Green di Vimercate e l’Istituto professionale Olivetti di Monza, sottolineando l’importanza dell’educazione come motore del cambiamento. Il festival - riservato agli enti coinvolti e ai cittadini che ne fanno parte - sarà preceduto martedì 12 da una serata introduttiva dedicata a brevi talk sulle “Storie di sostenibilità“, ed entrerà nel vivo la mattina di mercoledì 13 con i saluti del sindaco Paolo Pilotto, dell’assessore al Marketing territoriale e all’Energia Carlo Abbà e l’introduzione dell’assessora alla Cultura e alla Transizione ecologica Arianna Bettin, a cui seguiranno due sessioni tematiche. La prima porta il titolo di Ambiente e Transizione climatica, e sarà l’occasione per discutere in merito alle strategie di transizione climatica per la Brianza, con interventi di esperti da Fondazione Cariplo, Provincia di Monza e Brianza e BrianzAcque. Coordinati da Simone Paleari di Innova, 21 esperti e tecnici tratteranno il problema dei mutamenti climatici, in un momento che vede il Comune di Monza al centro di grandi investimenti e strategie di cambiamento. La mattinata proseguirà con un altro incontro, a tema Idrogeno ed Energia, dove saranno illustrate soluzioni innovative nell’utilizzo dell’idrogeno, con rappresentanti di aziende come Toyota, Sol e Alfa Laval, ma anche le esperienze di efficientamento energetico di aziende come Gelsia e Acinque. Parteciperà a questo panel anche l’Its Green di Vimercate, che racconterà la attivazione del primo laboratorio per la produzione dell’idrogeno.

Nel pomeriggio, il focus si sposterà sulla Smart City e sul ruolo delle aziende nel disegno della città del futuro. La giornata conclusiva di giovedì 14 novembre aprirà con una sessione dedicata all’Edilizia sostenibile ed efficientamento energetico, in collaborazione con Assimpredil Ance.

Nel pomeriggio invece si parlerà di turismo e cultura sostenibile, esplorando come valorizzare il territorio in modo responsabile. Si passerà poi all’impegno della sostenibilità anche nel campo dell’evento sportivo, con l’Autodromo di Monza che illustrerà i successi in campo ambientale che hanno ricevuto recenti riconoscimenti a livello mondiale.