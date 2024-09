La magia dello Zecchino d’Oro. La selezione alle Torri Bianche

La carovana dello Zecchino d’oro fa tappa a Vimercate. Domenica, le Torri Bianche ospitano il nuovo casting e il quartiere degli affari si trasforma in palco per piccoli talenti. Il fascino di una gara senza tempo approda nel tempio della modernità tutto acciaio e vetrate, ma la kermesse non perde un millimetro della magia che emana intatta anche in tempi di social.

L’appuntamento è dalle 10 alle 18, "una giornata dedicata ai più piccoli - spiega l’organizzazione con Wobinda Produzioni - in cui tutti gli aspiranti cantanti dai 3 ai 10 anni potranno scoprire l’emozione di esibirsi dal vivo e divertirsi insieme". E chissà che fra le ugole brianzole non si nasconda una nuova Cristina D’Avena. Per tentare il provino c’è tempo solo fino a oggi, l’iscrizione, infatti, è obbligatoria (al form zecchinodoro.org/stage/vimercate). "Ma - avvisa lo staff - se sul sito non fosse più possibile aderire, gli aspiranti potranno presentarsi liberamente domenica. Verranno ricevuti dall’équipe appena possibile". Il giro italiano alla ricerca di nuove voci ha già toccato altre regioni "e dovunque porta le canzoni più belle della kermesse e soprattutto la sua vera ricchezza: imparare a esprimere sé stessi e ad accogliere gli altri". Chi supererà questa prima prova, sarà poi riascoltato dalla giuria dell’Antoniano in una seconda fase di selezione che si terrà nel corso del 2025. È disponibile anche la playlist ufficiale dei casting (playlist-zecchinodoro-casting) che contiene i classici dello Zecchino e le canzoni delle ultime edizioni che hanno conquistato grandi e piccoli: ogni concorrente potrà scegliere il proprio brano preferito, impararne il testo e preparare lo spettacolo. Ci sono testi d’antan che ormai appartengono all’immaginario collettivo: “Il coccodrillo come fa?“, “Torero camomillo“, “Quarantaquattro gatti“, “Il valzer del moscerino“ ancora amatissimi anche dagli under 10 che smanettano con lo smartphone. Per l’appuntamento si attende il tutto esaurito. La partecipazione è gratuita.