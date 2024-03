La lunga strada per la salute. Tornano i gruppi di cammino. E l’ospedale benedice lo sforzo

Non è solo un passatempo, ma una questione di salute. Tornano a Vimercate i Gruppi di Cammino, archiviato l’inverno scatta la “remise en forme“ che non è solo estetica, ma impegno per il benessere. Progetto dal quale è nato Muvim, l’altro programma per runner lanciato a fine 2023, cinque percorsi fra arte e sport all’aperto compreso quello notturno per i lavoratori dell’Energy Park. Ora, si torna alle origini "fra stili di vita corretti e relazioni che nascono dal condividere una passione".

Duplice valenza dunque per l’iniziativa, lotta al girovita abbondante e al colesterolo, e una ritrovata socialità. "È lo spirito del progetto promosso dalla Regione e da Ats Brianza", spiega il Comune che ha sposato l’iniziativa. In città i Gruppi sono tre e si ritrovano in giorni e orari diversi per coprire meglio la domanda. L’appuntamento con quello del Centro è il martedì alle 9.30 in piazza Marconi, a Velasca il lunedì alle 18.30 in piazza della Chiesa e il team Ospedale ha come punto di ritrovo la Casa della Comunità in via Giuditta Brambilla ogni giovedì alle 15. Fra gli obiettivi del programma, "lo scambio intergenerazionale". In quest’ottica non ci sono limiti di età per partecipare "possono farlo tutti, non è richiesta un’abilità particolare per camminare un’oretta alla volta", nessuna regola neppure per l’equipaggiamento, bastano vestiti e scarpe comode. Al piano aderiscono vari gruppi, oltre a Muvim, Invecchiare in salute di Offerta sociale, l’azienda pubblica del welfare controllata dai Comuni della zona. Si moltiplicano così le occasioni di fare pratica in compagnia, dopo il successo degli itinerari lanciati da Palazzo Trotti qualche mese fa alla scoperta del territorio, fra cultura e natura, tutti finalmente in rete con segnali e cartelli che aiutano i podisti a tenere la rotta. Vimercate punta a diventare un modello per ‘gambe’ di tutte le età. Per informazioni sui Gruppi di Cammino si può contattare l’azienda sanitaria inviando una mail a progetti.salute@ats-brianza.it, oppure un messaggino whatsapp al numero 333.20.70.250, dopo le 18. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di adesione da consegnare ai walking leader di ogni gruppo. Contatti via whatsapp per il Centro 331.98.60.993; Velasca 347.55.95.547 e Ospedale 393.85.00.755.