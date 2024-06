La lunga festa dello sport. Dal beach volley al padel . Obiettivo superare i 50mila

Il nome ormai è quello, ma la manifestazione è cresciuta: la Seregno Sport Week, aperta ufficialmente ieri anche se il programma entra nel vivo da quest’oggi, dura più di due settimane. La conclusione è prevista domenica 16 giugno. Da qui fino a quella data c’è di tutto e di più. Non male per una iniziativa nata in mezzo alle polemiche (perché sostituiva come calendario e come budget l’organizzazione della 100 Chilometri di Seregno) e ora diventata un punto di riferimento. Innanzitutto i luoghi: la manifestazione si fa in tre. Il luogo principale per le attrazioni sarà il Gelsia Sport Village in piazza Risorgimento. Nel cuore della città, ecco campi da beach volley, beach soccer e basket 3 contro 3. Strutture prenotabili online attraverso il sito ufficiale della manifestazione.

In più nell’area anche il palco centrale per i grandi eventi. Lo scorso anno i campi erano “sold out“: la permanenza in piazza era stata prolungata anche oltre la fine ufficiale della manifestazione. Il secondo luogo è il Padel Village in piazza Segni. Anche questo prenotabile online. E poi c’è lo Junior Village itinerante nei quartieri: oggi e domani sarà al Parco della Pace in via Marzabotto, nel prossimo fine settimana al Parco 10 Febbraio (in via Arno) e nel weekend conclusivo al Parco 2 Giugno alla Porada. Il programma della manifestazione è consultabile sul sito seregnosportweek.it . Tante le realtà cittadine coinvolte, come società sportive o in qualità di sponsor. Saranno ancora di più le persone che parteciperanno alla Seregno Sport Week: obiettivo superare quota 50mila.

Gualfrido Galimberti