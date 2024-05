La Lourdes “nostrana“ ha 120 anni. Arriva l’arcivescovo Delpini

L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, sarà martedì prossimo a Limbiate per recitare il rosario nella Grotta della Madonna di Lourdes di via Cairoli. La grotta di Limbiate, ricostruzione fedele del luogo venerato per le apparizioni a Lourdes, compie 120 anni. È in corso una sottoscrizione alla parrocchia di San Giorgio per la sostituzione delle panchine che accolgono i fedeli in questo luogo di preghiera speciale. Realizzata nel 1904 come copia esatta della grotta del piccolo villaggio dei Pirenei in cui, secondo la Chiesa, dall’11 febbraio al 16 luglio 1858 avvennero 18 apparizioni della Madonna, nel corso degli anni ha subito diversi interventi di ristrutturazione. Nel 1984 è stata sistemata la struttura portante, riqualificato l’altare e sono state posizionate le panchine. Dieci anni dopo è stato restaurato il Crocefisso della Redenzione ed è stata aggiunta una statua di Bernadette che prega l’Immacolata. Nel 2004 per il traguardo dei 100 anni di presenza di questo luogo sacro in città è stata aggiunta una nuova statua di Bernadette. Proprio da qui partirà sabato mattina prima dell’alba il tradizionale pellegrinaggio a piedi per raggiungere il Santuario della Beata Vergine dei miracoli a Saronno. Una tradizione che si ripete da oltre 25 anni e che prevede il ritrovo dei pellegrini alle 3.30 di sabato davanti alla grotta di via Cairoli per arrivare a Saronno in tempo per la messa delle 8, dopo avere percorso circa 10 km su strada asfaltata pianeggiante con qualsiasi condizione meteo e senza necessità di iscrizione. Per il rientro è previsto un servizio bus navetta. L’appuntamento con l’arcivescovo Delpini è invece fissato per martedì 28 maggio alle 20.45, quando ci sarà la recita del Rosario e la messa.

Ga.Bass.