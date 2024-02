La lezione-spettacolo del prof Galiano

Un viaggio tra storie vissute in classe come insegnante e vere e proprie lezioni, in cui raccontare in modo divertente e magico la letteratura, la storia, per scoprire quanto hanno ancora da dirci parole e libri scritti centinaia di anni fa. Un modo per portare la scuola fuori dalla scuola, e allo stesso tempo per condurre il mondo esterno dentro quello spazio abitato ogni giorno da docenti e ragazzi. È quanto metterà in scena l’insegnante e scrittore Enrico Galiano (nella foto), che giovedì alle 21 sarà protagonista dello spettacolo-evento “Orribile scuola - Una scuola da paura!“ al cineteatro Nuovo di via San Gregorio ad Arcore. Accompagnato dalle musiche di Pablo Perissinotto, Galiano farà ridere, ma anche capire come la scuola possa essere un luogo di bellezza per tutti. Il docente e romanziere friulano è tra gli insegnanti più noti e coinvolgenti d’Italia, apprezzato da studenti e adulti. Biglietti d’ingresso 10 euro, ridotto a 7 euro per i ragazzi fino ai 16 anni.