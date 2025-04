La lezione di Bon e Peggy. Capretti contro la mattanza. Campagna ai banchetti

Il rifugio Di Enpa Monza, in via San Damiano, è ricco di tanti animali di specie differenti, a cui è stato dedicato un posto apposito: il reparto animali diversi. In primo piano nel reparto per questo mese di aprile vi saranno sicuramente i capretti. Bon, Peggy e Domingo sono i loro nomi e saranno fondamentali nei prossimi due weekend in quanto saranno protagonisti della campagna Enpa di sensibilizzazione sulla mattanza di agnelli e vitelli, particolarmente impattante nel periodo pasquale. I capretti saranno presenti ai banchi organizzati dai volontari in centro Monza in via Italia, all’incrocio tra via Piermarini e via Santa Maddalena, sabato 5 e domenica 6 aprile e sabato 12 e domenica 13. Ai banchi sarà possibile reperire materiale informativo sulla campagna e ci sarà l’opportunità di accarezzare e coccolare i capretti. Inoltre vi saranno moltissime idee regalo a tema primaverile e animale e, naturalmente, un’ampia scelta di dolci: le colombe tradizionali, senza canditi e con frutta esotica e dolci vegani al cioccolato tra cui uova di pasqua piatte. Basterà lasciare un’offerta minima per poter portare a casa una di queste delizie e, al contempo, finanziare Enpa con la sua missione.

I volontari pensano che solo entrando a contatto con questi animali si possa ottenere un effetto positivo. Bon, Peggy e Domingo erano destinati a un triste destino ma sono stati fortunati e hanno ricevuto una nuova vita. La proposta di Enpa per questa pasqua è l’adozione a distanza di uno di loro. L’adottante riceverà un attestato personalizzato e avrà regolari aggiornamenti sullo stato dell’animale. Info adozioni.distanza@enpamonza.it.

V.M.