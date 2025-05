“Hai una sigaretta?” poi la brutale aggressione: 18enne salvata dai passanti. Ventenne arrestato per violenza sessuale a Rho

Rho (Milano), 6 maggio 2025 – Momenti di terrore a Rho, in provincia di Milano, per una ragazza di diciotto anni. La giovane è stata aggredita da un ventenne di nazionalità romena mentre si trovava in Corso Europa. A salvarla l’intervento di alcuni passanti. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 maggio. Stando a quanto riferito la diciottenne è stata avvicinata dall’uomo, poco più grande di lei, con una scusa. Il ventenne romeno l’avrebbe infatti avvicinandola chiedendole: “Scusami, hai una sigaretta?”.

La richiesta poi il terrore

La 18enne ha risposto negativamente, poi – secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine – è scattata l’aggressione. Alcuni passanti, che si sono resi conto di quanto stava accadendo, sono intervenuti per bloccare il 20enne. Lui, per risposta, si è denudato e ha iniziato a danneggiare le auto parcheggiate in zona, in corso Europa.

L’aggressione ai soccorritori della ragazza

Non solo, secondo quanto emerso, avrebbe anche brandito la cintura dei pantaloni, cercando di colpire coloro che erano intervenuti per soccorrere la malcapitata ragazza, comprensibilmente terrorizzata. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha effettuato l’arresto del ventenne romeno, con l’accusa di violenza sessuale.