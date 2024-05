La lezione dei campioni. Parla il figlio di Facchetti

L’istituto tecnico Hensemberger apre le porte alla città per un momento di condivisione, fra grande sport e cultura. Appuntamento per mercoledì 5 giugno con “Hens Stiamo insieme, trascorri la serata con noi“. A partire dalle 18, una serata piena di ospiti, musica e performance degli studenti, rivolta a tutti i cittadini e in particolare a genitori e alunni di seconda media che stanno già pensando alla scelta futura della scuola superiore. La serata si aprirà all’insegna dello sport. Alle 18, Gianfelice Facchetti, attore, scrittore e regista figlio del campione Giacinto Facchetti presenterà il suo libro dedicato al papà e a molti altri campioni “Capitani: miti, esempi, bandiere“.

Possibile la presenza di altri ospiti del mondo del calcio, tra cui il centrocampista del Monza Matteo Pessina L’idea della festa è nata dalle insegnanti Paola Salato (italiano), Michela Fusco (educazione fisica) ed Eleonora Ceriani (vicepreside e docente di Italiano e storia). Alle 20.30 Cristina Dell’Acqua, insegnante di greco e latino a Milano, presenterà il suo saggio “Il nodo magico“: partire da Ulisse per riflettere sulle scelte e sui legami. "L’incontro - sottolinea la professoressa Salato - è consigliato ai genitori dei ragazzi di seconda media, ma è aperto a tutti". Alle 19.30, incontro con Thomas Beretta, pallavolista italiano, centrale del Milano, con il suo allenatore Massimo Eccheli. Spazio agli studenti di Biotecnologie che presentano il proprio intervento esposto al Festival della sostenibilità a Monza, lo scorso 11 maggio. La 5° B1 Elettrotecnica interverrà sul tema Energia, sviluppato come Evento TEDx presentato al Teatro Binario 7 nei giorni scorsi. Mentre una quarta Meccanica accoglie “Maching meets Talent“ l’incontro con i talenti dello sport, promosso da Ceratizit (azienda di High-Tech engineering). Presenti Katiuscia Ciancio, area manager e Fabio Radice, commerciale, con l’atleta paralimpica Roberta Amadeo, più volte campionessa del mondo ed europea di Handbike. Cristina Bertolini