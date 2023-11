La lettura fa bene anche ai neonati. Incontro in biblioteca

Anche quest’anno il Comune di Nova Milanese rinnova il suo sostegno al programma Nati per Leggere, un evento ormai consolidato, che si ripete annualmente con successo. La biblioteca comunale organizza per oggi alle 10 un incontro a tema dedicato ai genitori e ai loro bambini fino a un anno di età, per dialogare sugli effetti positivi della lettura fin dentro la pancia della mamma. La lettura, oltre ad essere un’esperienza molto piacevole per l’adulto e il bambino, secondo le più recenti evidenze scientifiche, crea l’abitudine all’ascolto, favorisce lo sviluppo del linguaggio, accresce il desiderio di imparare a leggere, rassicura e rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta. Per iscrizioni natiperleggere@asst-brianza.it.