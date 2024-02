La graffiante ironia di Elianto

La passione per l’ukulele sempre più diffusa, la comicità degli stand-up comedians e il karaoke, nel nome dei diritti e della voglia di indie.

Spettacoli e serate musicali nel programma del Tambourine di Seregno, con una settimana ricca di eventi.

Si partirà già oggi alle 21.30 con un laboratorio gratuito di ukulele, un’occasione per i più giovani per imparare a conoscere questo strumento che dalle Hawaii sta prendendo piede anche in Italia, e un modo per chi già lo pratica per condividere questa passione, tra dimostrazioni ed esibizioni. Ingresso libero con tessera Arci.

Domani, sempre alle 21.30, spazio alle risate: al circolo di via Carlo Tenca tornerà lo “Stand-up Comedyficio” guidato da Alessio Parenti. Ad alternarsi sul palco saranno 3 artisti, microfono alla mano e niente filtri, ognuno con monologhi urticanti e battute graffianti, tanta ironia e osservazioni pungenti e sfrontate sulla vita.

Ci sarà il comico, cantautore e musicista Elianto (foto), nato come artista di strada e passato attraverso la scuola di Zelig, capace di unire le abilità di improvvisatore e quelle di menestrello per raccontare il mondo con sguardo irriverente. Con lui ci saranno l’attore, comico e regista Antonello Taurino, pure lui della scuderia Zelig, tra satira sociale e comicità stralunata, e Giada Parisi, stand-up comedian e videomaker. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Venerdì alla stessa ora si cambierà completamente atmosfere con l’evento “All you can Pride Sanremo”, una serata dedicata ai diritti Lgbtq+ in versione Sanremo, tra karaoke e dj-set, su iniziativa dell’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno, che dal 2019 organizza il Brianza Pride e molte altre attività. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Sabato, infine, di nuovo dalle 21.30 “Canta indie, canta male”, per lanciarsi nei brani più noti della scena indie, suonati da una band e con microfono aperto.

A tenere a battesimo la serata sarà poi il cantautore e polistrumentista livornese Lorenzo Iuracà, capace di muoversi tra l’indie-pop, il rock e il funk e che ha appena pubblicato il singolo “La parte peggiore”, canzone di lancio dell’omonimo concept-album dalle sonorità indie-rock. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Fabio Luongo