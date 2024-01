La Giunta si fa sentire: "Ecco cantieri e progetti"

Alla presentazione del sondaggio al Centro civico Libertà sono intervenuti sindaco e assessori. Il sindaco Paolo Pilotto ha fatto cenno alle opere pubbliche in itinere per un totale di 90 milioni, fra Pnrr, risorse proprie e mutui, per dimostrare come si sta muovendo l’amministrazione, anche se a volte per i cittadini sembra quasi invisibile. L’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti ha ricordato che sono iniziati i lavori per la ristrutturazione dell’edificio ex Borsa per il liceo artistico che termineranno nella seconda metà del mandato.

A primavera inizio lavori anche alla scuola Bellani, con 11 milioni di euro a mutuo. "I questionari sono utili - chiosa il sindaco - 500 persone sono la base minima per un sondaggio Istat, quindi il sondaggio va preso sul serio, come stimolo a comunicare sempre meglio e rimanere collegati tra Giunta, Consiglio comunale, coalizione e Consulte". In discesa invece rispetto al 2021 la soddisfazione per gli spazi aggregativi giovanili. "Per questo – fa osservare l’assessora alla partecipazione Andreina Fumagalli (nella foto con il sindaco) – abbiamo costituito un tavolo giovani, poco prima di Natale, in cui inviteremo le associazioni con iscritti under 30, più Informa Giovani e Afol. Possibili spazi per aggregazione potrebbero trovare posto nelle aule studio di San Fruttuoso e allo spazio Rosmini. Ma non vogliamo calare decisioni dall’alto, perché sarebbero inutili. Quindi ci riserviamo di parlarne con le associazioni". "La cultura emerge poco – ammette l’assessora Arianna Bettin –, l’associazionismo è prolifico, ma spesso frammentato. Quindi è difficile dare informazioni di tutto ciò che viene fatto". L’assessore alla legalità e sicurezza Ambrogio Moccia ha reso nota l’istituzione dei vigili di quartiere, ancora poco visibili, perché è un servizio appena nato. Dovranno girare a piedi tra strade, scuole e centri civici. Da istituire l’Osservatorio della legalità.

C.B.