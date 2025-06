La Fiamma fa gli anni ed eredita la sezione femminile dal Monza

La Fiammamonza festeggia il 55simo compleanno e si ritrova con un organico potenziato da tre formazioni. Una conseguenza della decisione dell’Ac. Monza di cedere la gestione della propria sezione femminile allo storico club cittadino. In un comunicato, lo stesso Ac. Monza specifica che "assumerà gli oneri di gestione sostenuti da Fiammamonza per partecipare ai Campionati e/o Tornei ufficiali giovanili di calcio femminile". Le tre compagini “ereditate“ dalla Fiamma sono la prima squadra neopromossa in Eccellenza e le formazioni Under 15 e Under 17. La Fiamma già dispone di compagini di queste tre categorie. Svanisce comunque la possibilità di vedere il derby in Eccellenza tra Fiamma e Monza nella prossima stagione.

Della Fiamma di qualche annetto fa, invece, si è parlato durante l’adunata biancorossa, convocata sabato allo stadio Sada da Natalina Ceraso Levati, figlia di Reno Ceraso, fondatore del club monzese di calcio femminile. Un traguardo tagliato da un sodalizio capace anche di conquistare uno scudetto e la Supercoppa italiana nella stagione 2005-2006. Da quegli anni il calcio femminile è totalmente cambiato. Adesso per vincere ai massimi livelli bisogna avere grandi risorse e un’organizzazione professionistica. Ora la Fiamma ha 11 squadre per un totale di 140 tesserate. All’amarcord hanno risposto pure sei giocatrici della Fiammamonza assemblata nel 1970 dall’avvocato Fabrizio Levati. Tra le componenti di quel gruppo neonato, c’era anche Mariangela Bonanomi, 71 anni, una che per la Fiamma ha giocato in quasi tutti i ruoli. "Sono stata - precisa - la prima tesserata. Qui mi sono sentita come in famiglia, anche perché a 17 anni sono rimasta orfana della mamma". La Fiammamonza, insomma, non ti lascia mai. Ne sa qualcosa anche Debora Novelli, 56 anni, romana, fisioterapista di professione e bomber in maglia biancorossa tra il 1995 e il 2002. "Alla Fiamma - ammette - ho lasciato il cuore".

Gianni Gresio