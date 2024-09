La ginnastica d’oro. Medaglie a raffica. La Forti e Liberi festeggia a Salerno

Le ginnaste agoniste della Forti e Liberi Monza sono tornate domenica sera da un Collegiale Internazionale a Salerno. Ben 14 le ginnaste convocate al PalaDiCerbo. Sette giorni di allenamento con attrezzature sofisticate per le giovani atlete che nel 2024 si sono affermate come assolute regine dei Campionati Regionali e Italiani Csen. Ben 8 titoli italiani, 4 argenti e 4 bronzi. Ora manca solo una struttura adeguata a Monza per poter volare sempre più in alto. Questa settimana sarà dedicata all’Open Week, tutte le bimbe dai 3 anni in su potranno provare in due turni: dalle 17 alle 18.30. Inoltre, sabato ci saranno le Miniolimpiadi aperte anche alle bimbe nuove, basta passare dalla segreteria del centro sportivo di viale Battisti 30 dopo le 17 o telefonare per iscriversi. L’Open Week e le Miniolimpiadi sono aperti alle tre sezioni della ultracentenaria società di Monza: Atletica, Basket e Ginnastica artistica femminile. Per quanto riguarda la sezione Ginnastica Artistica Femminile c’è una novità: è stata realizzata una palestrina per riscaldamento e per la sezione Baby Gym (3 -5 anni).

Il Campionato regionale partirà a fine gennaio. Poi i Campionati Italiani. Anche le piccolissime della Baby Gym e i corsi base si cimenteranno in gare regionali. Sono previsti due spettacoli: il Saggio di Natale e l’Accademia di fine corso a giugno. "Siamo molto soddisfatti della sezione Ginnastica Artistica - spiega il presidente Alessandro Riva -. Auspichiamo che si iscriveranno tante bimbe e le agoniste, insieme ai corsi avanzati che affrontano dei campionati, possano continuare a tenere alto il nome di Monza. Lo stesso augurio va anche alle altre sezioni. Tutte sono importanti e vorremmo che i nostri atleti continuino a essere protagonisti dello sport monzese".