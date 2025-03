La freschezza della musica. Cristina Cropelli spacca. Da X-Factor al Tambourine

Ha condiviso i palchi con Carmen Consoli e Cristina Donà, Max Gazzè e Fulminacci. La scorsa settimana è uscito il suo nuovo singolo. Se ancora c’è chi la ricorda per l’esperienza di X-Factor del 2016, oggi in realtà l’artista trentina è una delle nuove cantautrici che più seminano interesse. Giovedì sera arriverà al Tambourine di Seregno Caterina Cropelli, uno dei giovani talenti della musica italiana: dal palco del circolo di via Carlo Tenca prenderà il via, alle 21.30, il suo nuovo tour, che dopo la Brianza farà tappa a Milano, Torino, Bologna e Roma.

Una tournée che si muoverà anche sull’onda della canzone “Spettinata“, composta a quattro mani con Gio Evan: il nuovo singolo è un viaggio tra spontaneità e leggerezza. "Ci siamo convinti che per cambiare il mondo servano grandi gesta - racconta Caterina -, ma volersi bene e prendersi cura della propria anima è il vero atto rivoluzionario. Chi coltiva sé stesso si prende sempre cura degli altri. Portare nel mondo pensieri buoni giova a sé e a chi sta intorno".

Capace di creare atmosfere coinvolgenti e raffinate, Caterina Cropelli ha all’attivo l’album d’esordio omonimo del 2020 e il disco “In queste stanze piene“ del 2022, oltre al singolo “Il corso di sci“ pubblicato l’anno passato. “Spettinata“ è un passo di avvicinamento verso l’uscita del terzo album, prevista quest’anno. In apertura ci saranno i brani diretti e riflessivi del cantautore Zuin e le sperimentazioni dell’AB Quartet in bilico tra jazz e musica contemporanea. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Gli eventi al Tambourine proseguiranno venerdì nel nome del rap e dell’hip hop con il contest “Show me“, in cui alcuni artisti si sfideranno mostrando le loro abilità rappando su beat inediti. Ad arricchire la serata come ospiti ci saranno i rapper Asher Kuno, Giovane Feddini e Jampa Ak. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Sabato alle 22 “Party 2000 - Candyland“, un appuntamento in cui riascoltare e ballare le maggiori hit pop, dance, rock, reggaeton e di electronic dance music dal 2006 al 2020, con dj-set che rievocheranno i tormentoni di Lady Gaga e Katy Perry, assieme alle atmosfere del Tomorrowland, in una festa tutta anni Duemila, con anche un videoshow di proiezioni a tema. Ingresso 7 euro con tessera Arci.