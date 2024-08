La festa in centro. Musei gratis giochi per tutti e i Matia Bazar

Dall’autodromo a piazza Trento Trieste, all’Arengario e dintorni, la festa prosegue anche in città con il FuoriGp. Tanti gli spettacoli e gli eventi di sport, musica e intrattenimento organizzati nel villaggio parallelo allestito in centro per adulti e bambini, con il clou previsto questa sera dalle 22 con il concerto dei Matia Bazar. Ma per promuovere la città il FuoriGp propone anche un programma ampliato con 16 visite guidate gratuite, grazie a cui i visitatori in queste ore hanno l’opportunità di esplorare i tesori storici e culturali della città, con tour in italiano, inglese, francese e tedesco.

Tre i suggestivi itinerari: la tradizionale passeggiata nel centro storico, la visita giocata in centro per famiglie con bambini, e la passeggiata che dalla Cappella espiatoria proseguirà in Villa Reale e ai Giardini Reali. La passeggiata in centro storico è alla scoperta dell’antica Modicia romana, testimoniata dai resti del Ponte di Arena, fino ai tesori della Modoetia medievale, tempo in cui furono eretti il celebre Duomo dedicato a San Giovanni Battista e il palazzo comunale dell’Arengario. Il punto di ritrovo è il campanile del Duomo, per una durata di 50 minuti. Appuntamento oggi alle 10, 15.30 e 19; domani alle 10; in inglese oggi alle 16.30 e domani alle 10.30; in francese domani alle 10.30; in tedesco oggi alle 19. Per bambini e famiglie invece viaggio tra simboli e monumenti curiosi, animali fantastici, castelli colorati, sirene e reperti archeologici del centro città. Anche in questo caso il ritrovo è sotto il campanile del Duomo, e la visita dura 50 minuti. Gli appuntamenti: oggi alle 16, domani alle 16 (in inglese domani alle 10).

L’ultimo itinerario prevede una passeggiata dalla Cappella espiatoria, monumento eretto in memoria di Re Umberto I, fino all’area verde della Reggia, per poi condurre alla scoperta di uno dei complessi monumentali e paesaggistici più interessanti d’Italia. Dura 90 miniti e il ritrovo è davanti alla Cappella espiatoria, in via Matteo da Campione 8. Gli orari: oggi alle 16 e domani alle 10.30. Per prenotare bisogna andare sul sito turismo.monza.it; o presso l’infopoint di Piazza Trento e Trieste. Apertura straordinaria anche per i Musei civici oggi dalle 10 alle 13 e poi con orario continuato dalle 15 alle 22, mentre domani si potrà accedere gratuitamente. Un’ottima occasione per ammirare la mostre incluse nel percorso di visita: 800 Lombardo, i Tesori svelati dedicati a Ugo Zovetti e le installazioni del M@D Monza Arte Diffusa.